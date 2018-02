L'energia solar, la més rendible a nivell domèstic i professional

El sector energètic ha experimentat grans canvis en els darrers anys, focalitzats en la millora de la sostenibilitat i eficiència dels productes i les instal·lacions. L'energia solar, en especial, ha esdevingut la font energètica renovable més rendible a nivell domèstic i professional, arribant a uns valors de retorn de menys de 5 anys en grans instal·lacions.

És per això que des de Mienerg, empresa especialista en energies renovables, informen i promouen un consum eficient i responsable d'aquest tipus d'energies alternatives, amb les quals estan compromesos. «Aprofitem l'avinentesa per donar l'oportunitat a particulars i empreses de tenir informació i assessorament per part d'un tècnic especialista en el sector, que els realitza un estudi personalitzat i de forma gratuïta, valorant l'opció més rendible pel que fa a una possible instal·lació utilitzant aquestes energies alternatives», expliquen des de l'empresa situada a Vilablareix.

Mienerg és una empresa jove, on els seus treballadors provenen de diferents branques (administració, enginyeria, comunicació, instal·lació i servei tècnic), tots ells relacionats amb les instal·lacions renovables, amb una experiència mitjana de més de 10 anys en aquest sector.

És per això que Mienerg ofereix sistemes «claus en mà» d'instal·lacions, per tal que els seus clients no s'hagin de preocupar de res més que comprovar numèricament el seu estalvi acumulat i ser conscients que estan col·laborant positivament en la transició energètica global cap a un model més sostenible.