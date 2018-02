La transformació dels vehicles tèrmics en elèctrics

L'empresa Renobat aposta fermament per la transformació dels cotxes tèrmics en elèctrics, una de les seves vies de treball. Una part molt important del procés de disseny d'un nou vehicle elèctric o de transformar-ne un de tèrmic o híbrid en elèctric és escollir molt bé la bateria i BMS més adequat.

Des de Renobat fan un estudi previ de les necessitats del client i s'encarreguen de la part del projecte que afecta l'energia, és a dir, a les bateries de LiFePO4, els carregadors HF i les caixes de potència i control. Juntament amb partners especialistes en altres camps, la companyia procedeix a la transformació dels vehicles que funcionen amb energia tèrmica en vehicles que funcionen amb energia elèctrica. «Hem fabricat bateries de Liti per a flotes de vehicles d'empreses o ajuntaments, per a toros, per a instal·lacions fotovoltaiques, per a AGV, per a autobusos, per a vaixells...», explica Manel Currius, de Renobat.

La companyia fabrica a mida tot tipus de bateries de LiFePO4. Es tracta de sistemes energètics innovadors basats en fosfat de ferro liti, que poden substituir una bateria de plom convencional en carretons elèctrics amb múltiples beneficis disponibles a l'instant. Entre els avantatges destaca que amb aquestes bateries es poden fer càrregues intermèdies i ràpides del 100% en dues hores i en qualsevol moment, energèticament són eficients, estan lliures de manteniment i tenen una temperatura de funcionament d'entre 0º i 45º, a banda que es poden utilitzar en cambres frigorífiques. L'estalvi energètic en la càrrega d'aquestes bateries és del 20% al 30%, i estan lliures d'emissions i vessaments.

L'empresa Renobat neix el 2009 de la inquietud del seu fundador per buscar innovacions energètiques que comportin un estalvi econòmic en l'àrea de producció, emmagatzematge i distribució de l'energia. Partint de tota l'experiència adquirida en estalvi energètic, des de l'any 2014 la companyia orienta els seus esforços al projecte de mobilitat elèctrica, així com als projectes AGV (vehicles de guiat automàtic) i fotovoltaic.

Els AGV amb forquilles elevadores són dissenyats per al transport de càrregues paletitzades. Destaquen per la seva flexibilitat, ja que el rang de pesos i format de la càrrega que suporten és molt ampli, amollant-se a una gran varietat de mercaderies. Dins aquest projecte, Renobat s'encarrega de fer un estudi previ per adequar els sistemes i instal·lacions del client per tal que a la nau es pugui circular amb vehicles AGV.

Per altra banda, l'empresa es dedica a la instal·lació completa de plaques fotovoltaiques per proporcionar i acumular energia i subministrar-la tant a particulars com a empreses. Renobat s'encarrega de fer un estudi previ de les necessitats del client per fer una proposta adequada al que vol aconseguir, tant si és particular com industrial.