Cinc anys de restriccions a l'N-II

Aquest mes d'abril farà cinc anys que els camions no poden circular per la Nacional II, la principal via gratuïta que travessa la província de Girona. El 19 d'abril del 2013 va entrar en vigor la normativa que obliga els vehicles de gran tonatge (de quatre eixos o més) a circular per l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva en els trams de la carretera nacional que no estan desdoblats. La mesura s'imposava amb l'objectiu de reduir la xifra de víctimes mortals de l'N-II, per on diàriament circulaven de mitjana més de 17.000 vehicles, dels quals un 20% eren vehicles pesants.

Des d'un principi, la mesura afectava els 81 quilòmetres que s'estenen entre Maçanet de la Selva i la Jonquera. La situació que vivia la Nacional, però, va canviar a finals de desembre del 2014. Aleshores, l'Estat va posar en servei el tram desdoblat Sils-Caldes (de 6,6 quilòmetres) que s'afegia als vuit quilòmetres d'autovia que ja hi havia fins a Fornells de la Selva.

La restricció del pas de camions per l'N-II es tractava d'una mesura provisional, de dos anys, en espera que el Ministeri de Foment desdoblés totalment l'N-II. Fet que no s'ha produït, ja que en cinc anys el govern només ha inaugurat el petit tram de Sils -Caldes de Malavella. Incompliment que ha perjudicat notòriament el sector dels transports.

«En el seu moment vam acceptar la restricció perquè la via no era adequada per a la circulació de camions. Ara fa cinc anys que tenim limitacions quan les obres havien d'estar acabades en la seva totalitat fa dos anys. Això ens obliga a passar per l'autopista i afegir cost al servei», lamenta Eduard Ayach, president de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans).

L'única bonificació que ha rebut el sector dels transports és un descompte en el preu del peatge de l'AP-7. Si els camioners fan tot el recorregut per autopista -com és el cas dels desplaçaments llargs- se'ls bonifica el peatge en un 35%. I en el cas dels trànsits interns, els descomptes arriben fins al 50%. Una mesura, però, «poc atractiva» per als transportistes. «Actualment, aquesta mateixa restricció s'aplica a altres províncies espanyoles i el descompte és d'un 75%. Aquí ens toca pagar més», denuncia Ayach.

En aquests cinc anys, el sector ha buscat altres vies alternatives per evitar pagar el peatge de l'autopista, però l'administració ha anat restringint aquestes opcions.

És el cas de la variant de Figueres o la GI-555 a Maçanet-Massanes, per on els camions ja no poden passar. Des d'Asetrans demanen que els transportistes que carreguen i descarreguen dins el territori gironí tinguin permisos especials per circular per aquestes vies alternatives, és a dir, una «restricció més tolerant». Una demanda que l'Administració mai ha fet cas.

L'única informació des del govern és que a poc a poc la restricció de l'N-II s'anirà aixecant per trams, a mesura que les obres es vagin finalitzant. La previsió és que aquest setembre-octubre finalitzin les obres del tram de tres quilòmetres que va de Vilademuls a Orriols. «Esperem i confiem que es compleixi amb el termini», afirma Ayach, poc convençut.

S'estima que diàriament es desvien de l'N-II a l'AP-7 un total de 3.283 vehicles pesants de mitjana, el que significa que cada any més d'un milió de camions són derivats a l'autopista de peatge. Si els Mossos d'Esquadra enxampen els tràilers circulant per l'N-II, els suposa una multa de 500 euros. L'any en què va entrar la mesura, el 2013, en només vuit mesos els Mossos van multar 2.496 vehicles d'alt tonatge. Una xifra que en aquests cinc anys s'ha reduït. El 2017, fins a mitjans de desembre, es van imposar 439 multes. En total, des del 2013 fins ara el Servei Català de Trànsit ha impost més de 5.000 sancions a vehicles d'alt tonatge.

Reducció de la sinistralitat



La Nacional II és històricament coneguda per la seva alta sinistralitat a causa de la gran presència de punts negres. Gràcies a la prohibició del pas de camions per l'N-II s'ha reduït el nombre de víctimes mortals, objectiu principal de la mesura. L'any abans de la posada en marxa de la restricció dels camions, el 2012, es van haver de lamentar 13 morts a la Nacional II. En canvi, l'any passat, la xifra va baixar fins a les sis víctimes mortals, el que significa una reducció del 53,85%. Des del sector dels transports afirmen que són els primers interessats a circular «per carreteres segures i així evitar accidents». «El cost que representa per l'empresa tenir un camió al taller és molt alt. Nosaltres volem circular per les carreteres amb normalitat i seguretat, però no podem assumir el cost de passar per l'autopista. Necessitem una solució ja», conclou Ayach.