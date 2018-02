Compartir el cotxe elèctric

Entres a la plataforma online Som Mobilitat a través del mòbil o tauleta, reserves hora i dia i ja pots disposar d'un cotxe elèctric. Aquesta és la iniciativa que ha impulsat el grup local d'Olot-Garrotxa de Som Mobilitat, una cooperativa de consumidors i usuaris, que ha posat en marxa un servei de cotxes elèctrics per compartir. El vehicle el poden utilitzar empreses, entitats, administracions i particulars que prèviament han de pagar 10 euros com a socis i escollir entre diferents opcions de pagament, com ara una quota al mes (a partir de 50 euros) o comprar hores per avançat.

Es tracta sobretot de desplaçaments puntuals per anar a fer encàrrecs o visites al metge, si bé més endavant es contemplarà l'opció de poder utilitzar el cotxe elèctric diàriament per anar a la feina. De moment, el servei l'utilitzen una quinzena d'usuaris.

Per poder utilitzar el servei, primer de tot s'han de pagar 10 euros per ser socis i donar-se d'alta a la plataforma online. Amb un mòbil o tauleta, pots fer la reserva –escollint els dies i les hores que creus que necessitaràs-. Per obrir el cotxe, que està aparcat al Garatge Parc Nou, has d'anar a la reserva. L'usuari es compromet a utilitzar-lo les hores reservades i en cas que el retorni amb retard té una penalització.

El lloguer inclou aparcament, la càrrega elèctrica, assegurança, manteniment i neteja.