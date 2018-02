Impulsen el transport marítim de vehicles elèctrics

El Port de Barcelona va acollir el passat dijous la jornada Electric Vehicles in Logistics and Transportation, que va analitzar la situació del transport de vehicles elèctrics nous a les autopistes del mar i va abordar l'evolució del projecte CarEsmatic. Aquest projecte pretén desenvolupar el transport marítim de vehicles elèctrics nous entre l'est i l'oest de la Mediterrània, en concret entre els ports de Koper (Eslovènia) i Barcelona, segons va informar ahir el Port en un comunicat.

La jornada va reunir els quatre socis de CarEsmatic -els ports de Barcelona i Koper, Autoterminal i Neptune Lines-, a més de fabricants d'automòbils com Seat i Nissan, proveïdors de serveis logístics, tècnics de la UE i experts en vehicle elèctric.

CarEsmatic preveu l'adequació dels serveis marítims a aquest tipus de trànsit, així com la construcció de noves infraestructures o la millora de les existents en ambdós ports per dur a terme la logística específica que requereix el vehicle elèctric.

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, va destacar que amb aquest projecte els dos ports es posicionen com «actors actius per al desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient».El projecte preveu la instal·lació de diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els ports de Barcelona i Koper i també a bord de les dues embarcacions de Neptune Lines que cobreixen el trajecte entre ambdós enclavaments portuaris.

En el cas del Port de Barcelona, CarEsmatic també inclou la segona fase de l'ampliació de la Terminal Ferroviària del Moll Príncep d'Espanya, que permetrà l'estacionament i l'operació simultània de trens de 750 metres en els amples UIC, ibèric i mètric en les tres vies de la terminal.

El Port de Barcelona continua batent rècords. La infraestructura va tancar el mes de gener amb un tràfic total de 5,6 milions de tones, fet que suposa un increment del 54,5%, i el moviment de contenidors, un dels tràfics més estratègics per a la infraestructura, es va situar en 267.596 TEU, un 48% més.