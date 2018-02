Més matriculacions de vehicles industrials, autobusos i autocars

Les matriculacions de vehicles industrials, autobusos, autocars i microbusos van tancar l'exercici 2017 amb un total de 28.482 unitats registrades, fet que suposa una lleugera pujada d'un 0,9% en comparació amb l'exercici precedent, segons dades de la patronal del sector formada per Anfac, Faconauto i Ganvam.



Vehicles industrials

En el conjunt de l'any 2017 aquest tipus de vehicles van sumar 24.675 unitats matriculades, el que va significar un retrocés del 0,1% en comparació amb l'any 2016. Unes collites inferiors a les esperades, i com a conseqüència menors càrregues per transportar, ha estat una de les causes d'aquesta lleugera caiguda en les matriculacions. Tot i que el sector dels vehicles industrials destinats a obra s'ha recuperat una mica, els seus menors volums no han compensat el retrocés en les matriculacions dels camions-tractor.



Matriculacions per segments

A l'any 2017 els vehicles industrials lleugers (entre 3,5 i 6 tones de massa màxima) van registrar una pujada del 12,1% i un total de 641 unitats matriculades. Pel que fa als vehicles industrials de tonatge mitjà (d'entre 6 i 16 tones), en tot el 2017 es van matriculat 3.375 unitats, fet que suposa un creixement només del 0,8% respecte als registres aconseguits a l'any 2016. Finalment, els vehicles industrials pesats (de més de 16 tones) van registrar l'any passat 24.482 unitats matriculades. Aquesta categoria de vehicles retrocedeix un 0,1% en comparació de l'exercici del 2016.

Autobusos, autocars i microbusos

En tot l'any 2017 la tònica del mercat ha estat positiva, sens dubte influïda pel bon exercici turístic, amb més de 82 milions de visitants a Espanya. Aquesta categoria ha registrat un creixement del 7,9% i un volum total de 3.807 unitats matriculades.