La nova estació subterrània atrau els usuaris gironins

El transport públic gironí guanya cada any més usuaris, motiu que impulsa les millores de les seves infraestructures. El mes de maig vinent farà un any que es va posar en funcionament la nova estació d'autobusos de Girona, situada a la instal·lació intermodal soterrada de la línia ferroviària d'alta velocitat.

L'estació ha significat una inversió de més de 8 milions d'euros i té una superfície de 14.657 metres quadrats entre andanes, sales d'espera, taquilles i espais vials. Està situada a la planta -1 i s'hi accedeix pel mateix vestíbul per on ara es baixa a buscar el tren d'alta velocitat. Disposa de 24 andanes per a serveis regulars i tres per al propi funcionament de l'estació. Actualment l'estació té vuit operadors de línies regulars: Ampsa, Teisa, Eix Bus, Sarfa, Sagalés, Barcelona Bus, Eurolines, Linebus i Ouibus, a més de companyies internacionals que uneixen punts del continent europeu i del nord de l'Àfrica.

La nova estació es va impulsar amb l'objectiu de millorar el servei del transport públic gironí, dins un context de modernitat i amb una visió futurista de ciutat neta i ordenada.

La característica principal de la nova infraestructura és la seva ubicació. Es tracta de la primera estació subterrània de Catalunya. «Impulsar aquest projecte tenia un cert risc, però, estem orgullosos de com s'ha posat en marxa. És un model innovador que ha funcionat i que es podria aplicar en altres indrets», apunta Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

En la mateixa línia, l'Associació de Transports de Girona (Asetrans) assegura que la nova estació ha tingut «en general una bona acceptació», després de superar les «dificultats dels primers dies» com la falta de senyalització. El sector també destaca la recent millora comunicativa de l'estació, amb l'eliminació del finger i la reubicació de les parades de taxi, que queden més properes a la nova instal·lació.

«Tot i haver quedat una important i moderna infraestructura, la nova estació va ser concebuda supeditada a l'estructura de l'estació de l'Alta Velocitat, amb poc marge de maniobra en segons quins temes i quines organitzacions d'espais. Això ha provocat que avui no hi hagi serveis com un bar o taquilles, tot i la voluntat d'usuaris, operadors i gestors, ja que la implantació ha de ser aprovada per ADIF, que n'és la propietària», expliquen des d'Asetrans.





Falta d'integració



Un altre dels aspectes de l'estació d'autobusos que crea debat és la falta d'integració del nou espai amb la mobilitat de la ciutat. «És especialment greu els retards i la falta de velocitat comercial de les línies que surten de la nova estació en sentit nord i que es veuen obligades a passar per la zona del Güell», lamenten des d'Asetrans.