Els ports de Palamós i Roses reben més de 45.000 passatgers

Els ports de Palamós i Roses van tancar la temporada de creuers amb 46 escales i més de 45.000 passatgers. En concret, Palamós va assolir la seva millor xifra amb 42 parades i hi va batre rècords amb 42.800 passatgers mentre a Roses, s'hi van realitzar quatre escales i s'hi van desplaçar 2.400 usuaris.

L'impacte econòmic de l'activitat va ser de 3,6 milions d'euros, 3,4 dels quals se centren en el port del Baix Empordà. Els resultats indiquen, segons Ports de la Generalitat, unes dades «excel·lents» que consoliden «el lideratge de Palamós» i reforcen «el paper de la destinació Costa Brava». Palamós va tancar el novembre una temporada històrica amb 42 escales i 42.800 passatgers. Dues xifres rècord perquè el port va rebre deu escales i 18.000 passatgers més que l'any anterior, el 2016. L'afluència va suposar un impacte econòmic de 3,4 milions d'euros i confirmen el «lideratge» de la infraestructura en el seu paper dinamitzador del turisme a les comarques gironines. Durant el 2017, un 55% de les companyies que van visitar les instal·lacions eren de luxe mentre que un 45% ostentaven una categoria estàndard. Comparativament, els creuers de luxe van baixar un 11% respecte de l'any passat. Per contra, van augmentar un 11% les estàndard. A més, va rebre vuit escales inaugurals. Entre elles, la dels vaixells Albatros, Aidaaura, Island Sky, Oriana, Seabourn Encore, Seven Seas Voyager, Sirena i Star Breeze que van visitar per primer cop el port i la destinació.

Pel que fa a les nacionalitats, un 50% dels turistes eren britànics, un 21% alemanys, un 16% nord-americans, un 3% canadencs, un 2% australians, un 1% irlandesos i un 7% de diverses nacionalitats.

A Roses, on la temporada es va allargar de l'abril al juliol, s'hi van registrar quatre escales i 2.400 passatgers. Comparativament va rebre una escala menys i va doblar amb escreix el miler de passatgers de la temporada passada. L'impacte econòmic d'aquests creuers va suposar 200.000 euros en el territori. Les instal·lacions, a més, van rebre dues escales inaugurals que van suposar la incorporació de creuers de major capacitat al port i que hi van portar un perfil de turista britànic.