El transport públic gironí supera els 7,3 milions de viatgers anuals

Un any més, el transport públic gironí ha batut rècord d'usuaris. L'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona ha tancat l'any 2017 superant la xifra històrica de viatgers de l'any anterior. Més de 7,3 milions d'usuaris van utilitzar el transport públic l'any passat, un 3% més que el 2015 i un 85% més respecte al 2008, quan es va crear l'ATM de Girona. D'aquesta manera, l'àrea de Girona assoleix les xifres més altes de viatgers des de la creació de la integració tarifària a la zona.

L'ús de les targetes multiviatge també ha assolit un màxim històric. Del total de 7.311.745 viatges registrats l'any passat, 3.199.254 han estat amb títols integrats. Els abonaments més utilitzats són el T-10, que representa el 26,45% sobre el total de validacions fetes durant l'any 2017, amb un total de 846.187 viatges. El segueix el T-10/30 i el T-50/30, que representen un 24,68% i un 24,83% de les validacions, respectivament, amb 1.583.851 viatges.

Això confirma l'alta fidelització de l'usuari del transport públic de l'àrea de Girona, ja que aquests abonaments multiviatge representen més del 75% del total de les validacions. «El transport públic català ha crescut genèricament a tot Catalunya, la dada important que ens dona la província de Girona és aquest important increment d'usuaris que ha registrat la T50/30», destaca Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. «Això significa, que cada vegada més usuaris confien en el transport públic per la seva qualitat i, paral·lelament, comencem a reduir el nombre de vehicles privats que circulen per les carreteres», afegeix.

El nombre d'usuaris que utilitzen el tren també ha crescut en el conjunt de Catalunya. Renfe ha sumat 5,3 milions de nous clients als serveis de Rodalies de Catalunya (un augment del 4,5%) i ha arribat als 122,3 milions de passatgers. D'aquests, 113,5 milions s'han desplaçat en trens de rodalia de Barcelona (un 4,8% més), de manera que el servei ja s'acosta al nombre de viatgers que tenia el 2008, abans de la crisi econòmica.

Les tarifes es congelen per quart any

El nombre de viatgers al transport públic gironí creix i les tarifes es congelen per quart any consecutiu. L'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'àrea de Girona (ATMG) va acordar a finals d´anys congelar els preus dels bitllets per desplaçar-se amb transport públic el 2018.



La decisió afecta els busos urbans, els interurbans i els trens Regionals que donen servei a la rodalia de Girona. Tot i això, la T-10 gironina continuarà essent més cara que el títol equivalent a l'àrea metropolitana, on val 10,20 euros des de l'1 de gener.



La congelació tarifària es pot fer, segons explica l'ATMG, perquè les administracions mantenen les seves aportacions a l'operativa del servei. Això es tradueix en que es poden mantenir preus pels diferents bitllets i les bonificacions. Els nens i nenes d'entre 4 i 12 anys tenen el títol gratuït amb la T-12 i, a més, hi segueix havent títols bonificats per a famílies monoparentals o nombroses i persones en situació d'atur.



Quatre de cada deu desplaçaments amb transport públic a Girona i rodalies es fan amb la T-10 o T-10/30 (que permet fer deu desplaçaments però limitats a 30 dies des de la primera validació). El preu d'aquests abonaments es queda, respectivament, en 10,70 euros i 9,50 per als bitllets d'una zona i els 29,50 i 23,50 per als de tres zones.