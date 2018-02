«El transport és un sector estratègic, la imatge negativa que es té del camió ha de canviar»

L'Associació de transportistes de Girona és la patronal més representativa del sector del transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies de la província gironina. El seu president, Eduard Ayach, explica les principals batalles a què s'enfronten els transportistes.

L'Associació de transportistes de Girona és la patronal més representativa del sector del transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies de la província gironina. El seu president, Eduard Ayach, explica les principals batalles a què s'enfronten els transportistes.



Continua el sector del transport creixent i ha deixat la crisi econòmica enrere?

La reactivació econòmica és palesa i el nostre sector ho ha denotat amb un increment de la demanda del servei de transport. Això, però, no repercuteix en les tarifes del servei. Els costos del transport incrementen i, per tant, encara que hi hagi més demanda, els preus dels serveis no varien gaire.

Quins costos encareixen el transport?

Primer de tot, la important manca d'infraestructures que pateix la província de Girona, que allarga els desplaçaments i els encareix. Un altre cost és la inestabilitat del preu del combustible, fet que genera incertesa i que, a més, no para d'encarir-se. Un altre dels problemes que ens trobem és la falta de professionals formats.

Des d'Asetrans ofereixen formació als conductors.

Sí, però és formació continuada per als professionals que ja treballen dins el sector. Necessitem que els joves es puguin formar com a conductors professionals. Des d'Asetrans estem treballant amb l'Administració per poder crear un mòdul de formació professional dels transportistes de grau mitjà i superior, que esperem que el pròxim curs es dugui a terme.

A quines batalles s'enfronta el sector?

La principal batalla és potenciar la imatge que té el sector. Si avui s'atura el transport, la gent no podria anar a comprar al supermercat, ni posar gasolina. Tothom ha de tenir clar que el transport és un sector estratègic i, per tant, no s'ha de veure el camió com un vehicle que contamina i que fa nosa a la carretera. També és necessari que l'Administració, sobretot la local, consideri el transport com a necessari i facilitar la distribució de mercaderies dins els municipis, en comptes de restringir el seu pas.

Els ajuntaments posen moltes restriccions?

Malauradament després de l'atemptat de Barcelona, on es va utilitzar una furgoneta per cometre la barbaritat, s'han limitat molt els accessos dels vehicles a les zones comercials. Això ha passat principalment a la Costa Brava, on a l'estiu hi ha molta afluència de gent. Veurem com afecten aquestes restriccions al sector del transport aquest estiu. Des d'Asetrans ens posem a disposició dels ens locals i associacions de comerç per trobar l'equilibri, és a dir que els comerços puguin recepcionar bé les mercaderies i a la vegada no afectar a la circulacio de la gent i la seguretat. Estem treballant intensament en aquest tema.