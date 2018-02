Compartir taxi a través d'una aplicació mòbil

Els taxistes han proposat oferir un servei de taxi compartit pel qual, a través d'una aplicació, viatgers que coincideixen en un mateix recorregut per ciutat puguin reservar el servei conjuntament, anar pujant al taxi en diferents parades durant el trajecte i compartir així el preu total de la carrera.

Es tracta d'una de les propostes que Fedetaxi, la principal patronal del gremi, ha plantejat amb la finalitat d'augmentar la competitivitat del sector davant la competència del vehicle de lloguer amb conductor (VTC) com ofereixen les empreses Uber i Cabify.

Així mateix, els taxistes volen introduir «flexibilitat» en les seves tarifes oferint, també a través d'aplicacions, un preu fix precontractat per a un determinat trajecte que sigui «igual o inferior, però mai superior» al màxim establert per llei. Aquestes tarifes fixes s'oferirien especialment per a serveis amb origen o destinació a punts específics de gran generació de transport de persones, com són aeroports, estacions de tren, estadis o recintes firals.

Amb aquestes mesures, Fedetaxi pretén poder oferir als usuaris descomptes en els preus per trajecte i comptar amb «un marc de competència més just amb les VTC en aquells trajectes en què aquestes empreses tenen preus més reduïts que la tarifa oficial del taxi».

La patronal del sector proposa aquestes modificacions, que complementarien el servei tradicional, aprofitant la modificació del reglament del Taxi que actualment escomet la Comunitat de Madrid. Perquè els taxistes puguin prestar aquests nous serveis cal canviar la legislació, atès que l'actual només permet realitzar serveis únics, segons explica el president de Fedetaxi Miguel Ángel Leal.

La diferència entre el taxi compartit i la possibilitat ja existent que un grup de persones prenguin i paguin conjuntament un taxi passa perquè els usuaris que ho compartirien serien desconeguts i connectats per una plataforma d'Internet. A més, el taxi realitzaria parades durant el seu recorregut per anar recollint els viatgers.

Així, en el supòsit d'un trajecte entre l'estació de Girona i el parc de la Devesa, quatre usuaris desconeguts podrien realitzar conjuntament el trajecte a través d'una aplicació d'Internet. Durant el recorregut, el taxista pararia per recollir en punts determinats als usuaris que s'anessin sumant al trajecte, per exemple en algun dels hotels de la ciutat gironina i l'import final del viatge es pagaria entre tots ells.

«La introducció d'aquestes mesures es presenta amb una oportunitat per fidelitzar el taxi a usuaris que estan sent atrets pels VTC», indica el president de Fedetaxi.

En les seves propostes a la Comunitat de Madrid, els taxistes també demanen que es regulin per llei tarifes màximes per als VTC i que se'ls retiri la llicència en el cas de reiteració d'infraccions. A més, demanen major restricció als subarrendaments de llicències de taxi i llibertat d'elecció del model de vehicle. Propostes que es demanen en tot el territori espa­nyol.

Els taxistes proposen aquests canvis en el seu servei coincidint amb la batalla que mantenen contra la «competència deslleial» que, segons asseguren, presenten les signatures com Uber i Cabify, que els va portar a convocar diferents aturades i mobilitzacions durant l'any passat davant el augment de llicències que aquestes empreses estan aconseguint per via judicial.