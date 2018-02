En marxa el primer cicle formatiu de conducció

En un món cada vegada més global on la connexió entre persones i llocs és permanent, el transport s'ha convertit en un sector estratègic. Ser conductor professional per carretera, sigui de viatgers o de mercaderies, és una professió amb un gran volum de feina i amb futur pel grau d'especialització creixent que hi ha.

El sector, però, es troba amb una falta de professionals formats. «Actualment tenim una barrera d'accés a la professió que dificulta que hi hagi nous conductors. Aquesta bar­rera és l'alt cost dels estudis», expliquen des de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans). La creixent especialització i normativització del sector ha fet que per ser conductor professional hagis de complir certs requisits i tenir diferents acreditacions i permisos que s'obtenen a través d'una formació reglada però no pública. L'alt cost de la formació provoca que el sector deixi de ser una opció atractiva.

Davant d'això, les associacions empresarials de transportistes reclamen una formació professional de conductors pública i gratuïta on els futurs conductors obtinguin les homologacions necessàries i la formació adequada per treballar dins el sector.

«Des d'Asetrans estem treballant amb l'Administració per poder crear un mòdul de formació professional dels transportistes de grau mitjà i superior», explica Eduard Ayach, president d'Asetrans. L'objectiu és que amb aquests cursos els futurs transportistes puguin adquirir les competències bàsiques envers la logística i la càrrega, la prevenció de riscos, l'atenció al client, el coneixement del sector, així com poder adquirir els carnets de camió, de tràiler o de matèries perilloses. Uns cursos que estan més a prop que mai de ser una realitat. Enguany, s'ha posat en marxa el primer cicle de conducció, com a prova pilot, a l'Institut de Vic. «S'està fent un seguiment d'aquest projecte i estem treballant per portar-lo com més aviat millor a Girona», expliquen des d'Asetrans, preocupats per un possible alentiment del projecte, a causa de la situació política que viu Catalunya. «Estem pressionant perquè aquest cicle formatiu sigui una realitat el pròxim curs. El sector no pot esperar més», reclama Ayach.

Un altre dels aspectes en els quals treballa l'associació de transports és en els projectes de finançament d'accés a la professió. Una forma de facilitar l'obtenció d'homologacions a nous professionals del transport, gestionant recursos privats o públics pel finançament d'aquestes formacions privades.

Asetrans fa d'engranatge, a part de formador entre l'origen d'aquests fons i el beneficiari final, així com entre els diferents actors que intervenen en el procés: Administracions públiques, centre formador, autoescoles i futur conductor. Aquests projectes de finançament prioritzen perfils de gent desocupada o amb pocs recursos.

En aquesta línia, actualment Asetrans treballa en un projecte destinat a conductors de transport de viatgers que es fa conjuntament amb Aptibus i amb el grup d'empreses Moventis, oberta a qualsevol persona que compleixi els requisits i a qualsevol empresa interessada.

«En breu esperem poder anunciar noves accions formatives subvencionades, així com seguir divulgant una professió que en el seu moment havia tingut una gran porta d'entrada amb l'obtenció de carnets al servei militar i que de ben segur tots els actors implicats tornarem a trobar la clau», conclouen des d'Asetrans.