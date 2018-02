La venda de cotxes a Girona creix a un ritme moderat

Les matriculacions de turismes a Girona creixen en moderació. Durant al llarg del 2017 es van matricular a la demarcació un total de 16.303 vehicles davant dels 16.141 que es van registrar el 2016, el que significa un petit creixement de l'1%. Pel que fa a Catalunya, les matriculacions han crescut un 7% durant el 2017, concretament fins a les 190.480 unitats, respecte les dades de gener a desembre de l'any anterior, segons va informar la patronal del sector formada per Anfac, Faconauto i Ganvam. Aquesta dada representa una quota de mercat del 15,4% del total de l'Estat, on les matriculacions al llarg de l'any passat es van enfilar fins als 1,2 milions, un 7,7% més que el 2016.

En la línia de tot el 2017, el canal de particulars ha estat el que ha registrat un menor creixement, del 4,4%, mentre que han estat les empreses i empreses de lloguer les quals han registrat taxes interanuals de creixement, amb un 12,8% i un 9,2% d'increment, respectivament. La patronal va qualificar el 2017 com un «bon exercici» però va advertir que la mitjana del parc és molt elevada, de 12 anys, que fa que els vehicles siguin «molt més contaminants i menys segurs».

L'Anfac també va recordar que els 1,23 milions de matriculacions a l'Estat durant el 2017 només representen un 6,4% més que les aconseguides en el 2008, quan es va marcar l'inici de la crisi. «Si comparem 2017 amb l'exercici del 2007, que es va tancar amb 1,6 milions de registres, estaríem encara un 23,5% per sota de les xifres assolides pel mercat abans de la crisi», va assenyalar el director de comunicació d'Anfac, Adolfo Randulfe.

Més cotxes de gasolina

Les vendes de cotxes de gasolina han superat en un 5,6% les de dièsel durant el 2017 a Catalunya. Concretament, el 49,2% dels cotxes venuts el 2017 van ser de gasolina i el 43,6%, de dièsel, segons va informar Faconauto. Segons la patronal, aquestes dades s'expliquen per la reculada que han patit les matriculacions de cotxes de dièsel, que van caure un 13,1% l'any passat, mentre els de gasolina van disparar les seves vendes un 25,8%.



Més cotxes híbrids

Un any més, les vendes de cotxes que es mouen amb combustibles alternatius han confirmat la seva tendència a l'alça, la qual cosa es reflecteix en els forts creixements que han experimentat. En aquest sentit, el 2017 es van vendre 12.233 vehicles híbrids, amb un creixement del 71% el 2017 i ja suposen el 6,4% del mercat. Per la seva banda, les vendes de vehicles elèctrics van experimentar l'any passat un ascens del 101,5%, tot i que només es van registrar 943 matriculacions.

El director de comunicació de Faconauto, Raúl Morales, va destacar el fort creixement dels cotxes amb gasolina i especialment d'altres combustibles alternatius, «que cada vegada guanyen més pes, especialment els híbrids». «Anem cap a un escenari en el qual conviuran tots els combustibles, encara que s'anirà donant pas de manera progressiva a tecnologies que permetin molt baixes o, fins i tot, zero emissions», va concloure Morales.

Compartir el cotxe elèctric

Entres a la plataforma online Som Mobilitat a través del mòbil o tauleta, reserves hora i dia i ja pots disposar d'un cotxe elèctric. Aquesta és la iniciativa que ha impulsat el grup local d'Olot-Garrotxa de Som Mobilitat, una cooperativa de consumidors i usuaris, que ha posat en marxa un servei de cotxes elèctrics per compartir. El vehicle el poden utilitzar empreses, entitats, administracions i particulars que prèviament han de pagar 10 euros com a socis i escollir entre diferents opcions de pagament, com ara una quota al mes (a partir de 50 euros) o comprar hores per avançat.



Es tracta sobretot de desplaçaments puntuals per anar a fer encàrrecs o visites al metge, si bé més endavant es contemplarà l'opció de poder utilitzar el cotxe elèctric diàriament per anar a la feina. De moment, el servei l'utilitzen una quinzena d'usuaris.



Per poder utilitzar el servei, primer de tot s'han de pagar 10 euros per ser socis i donar-se d'alta a la plataforma online. Amb un mòbil o tauleta, pots fer la reserva –escollint els dies i les hores que creus que necessitaràs-. Per obrir el cotxe, que està aparcat al Garatge Parc Nou, has d'anar a la reserva. L'usuari es compromet a utilitzar-lo les hores reservades i en cas que el retorni amb retard té una penalització.



El lloguer inclou aparcament, la càrrega elèctrica, assegurança, manteniment i neteja.