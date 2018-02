La necessitat d'aprendre el llenguatge de les màquines

Sabia que al món existeix un llenguatge més parlat que l'anglès o el mandarí? Aquest és el llenguatge de les màquines. Entendre aquest llenguatge en un món cada vegada més digital, s'ha convertit en una necessitat.

Existeixen molts prejudicis pel que fa a l'aprenentatge d'aquests llenguatges. «Són molt complicats i no s'entenen» o «necessiten molt nivell acadèmic» són algunes frases que se senten envers aquesta disciplina. Res més lluny de la realitat. Està demostrat que els nens, de la mateixa manera que aprenen a llegir i escriure, són capaços d'assimilar amb molta facilitat l'estructura, la sintaxi i fins i tot, l'enginyeria dels llenguatges de programació.

A Codelearn utilitzen un mètode propi amb el qual introdueixen els nens al món digital transformant-los directament en els protagonistes dels seus propis videojocs. Per aconseguir superar els diferents nivells, els caldrà resoldre els enigmes utilitzant el mateix llenguatge de les màquines. Així sense adonar-se'n, aprenen a desenvolupar el pensament computacional ( computational thinking), un procés on s'analitzen els problemes i es descomponen. Després es reconeixen patrons i es busca l'algoritme per solucionar-ho.

No és un procés ràpid, però en poc temps els nens comencen a dominar els conceptes bàsics dels llenguatges de programació com els loops, els condicionals, les variables.... i el que és més important: aprenen on i quan fer-los servir. Per tant la programació els ensenya a pensar i a resoldre tot tipus de problemes que els puguin sorgir en el futur.

Algú podria pensar que la programació és una disciplina pròpia de persones que es volen dedicar al món de la informàtica, però no és així. El pensament computacional té molts més beneficis educatius, ja que reforça la capacitat d'abstracció i les habilitats intel·lectuals que poden ser emprades en qualsevol altre àmbit.

Tot i això, en aquests moments tan incerts quant al futur, la programació els obre un ventall de noves oportunitats en el camp de la robòtica, el disseny industrial, el disseny de pàgines web, la creació d'aplicacions per mòbil, el desenvolupament de videojocs... Tots aquests aspectes fan vital aprendre a programar.