Les noves tecnologies revolucionen el treball diari de les oficines

L'avanç de la tecnologia en els últims anys és impressionant, la quantitat d'invents nous que apareixen cada dia sembla no parar i les novetats són realment impressionants. Aquests avenços tecnològics apareixen o arriben al mercat amb la finalitat de facilitar-nos la vida i atorgar-nos eines que puguin resoldre problemes d'una manera més ràpida que les eines amb què es comptava anteriorment.

La tecnologia avança a passos de gegant i si les empreses tenen el pressupost per aprofitar els nous invents, podran créixer professionalment. Són molts els nous aparells que han sorgit en el camp de l'ofimàtica.

Un dels principals avenços de la tecnologia en els últims anys són les impressores 3D, un invent que en els últims anys s'ha perfeccionat fins a un punt en el qual poden ser utilitzades en diferents camps de la vida diària. En l'actualitat es poden aconseguir unes impressores 3D que són capaces de crear o reproduir una gran quantitat d'objectes que es poden veure en el dia a dia i són molts els usos que tenen en el mercat aquest tipus d'artefactes.

Un altre instrument que ha arribat amb força a les oficines són les pissarres digitals i interactives. Una de les més innovadores és la pissarra col·laborativa connectada a Internet que permet realitzar tasques col·laboratives entre diferents treballadors.

També destaca l'escàner de butxaca 3D, un element portàtil amb qualitat professional que digitalitza objectes o entorns a tot color, previsualitzant a temps real el núvol de punts. La seva utilització és tan simple com apuntar i capturar l'objecte que es vol escanejar. Permet digitalitzar models complets en 360º en un únic procés o parts d'un objecte per combinar múltiples exploracions. És compatible amb portàtils i tauletes.

I l'invent més innovador és el que presenta TouchPal al Mobile World Congress. Es tracta del primer teclat amb IA, el primer a combinar un motor d'intel·ligència artificial (IA) amb un assistent personal. Gràcies a aquesta innovació, aquest teclat amb IA tindrà la capacitat d'entendre el context i les situacions de les converses d'usuaris per oferir la millor experiència d'entrada mitjançant la tecnologia d'IA.

El nou motor utilitza el model neural del llenguatge per analitzar a un nombre superior de paraules prèviament utilitzades i així poder comprendre la relació semàntica entre les paraules.

La nova assistent d'IA de TouchPal, anomenada Talia, va aprendre centenars de milions de patrons de llenguatge, per poder entendre el significat dins de les converses. Talia no s'activa manualment per mitjà d'una ordre de veu, sinó que s'autoactiva en certes situacions.

La nova assistent tampoc necessita que se li pregunti res, ja que serà capaç de percebre preguntes i donar respostes sobre la base del context. Per exemple, si s'estan fent plans per al sopar en una conversa, Talia automàticament oferirà recomanacions de sopar, basades en la conversa.