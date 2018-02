Trenta-cinc anys al servei de les oficines

L'empresa gironina Comercial Paperera, fundada l'any 1983, celebra el seu trenta-cinquè aniversari. «Estem compromesos amb els nostres clients amb l'objectiu d'oferir els productes i serveis que necessiten les oficines d'avui en dia. Som un equip de persones preparades per respondre al client amb professionalitat», explica Esteve Valentí, responsable de Comercial Paperera.

Valentí dirigeix l'empresa juntament amb la seva mare, Roser Ventura, la qual va agafar les regnes del negoci del seu pare, en aquell moment especialitzat en la venda de material d'embalatge. El 1983, Roser Ventura va fer un gir a Comercial Paperera i va introduir un nou concepte de negoci, el subministrament de material d'oficina directament a tot tipus d'empreses, administracions i particulars. «A Girona vam ser els pioners i al llarg d'aquests anys hem viscut l'evolució de les oficines i les seves necessitats, nous productes i serveis que hem anat incorporant», explica.

En iniciar el negoci, només hi havia un treballador, així fins a consolidar l'actual plantilla de 22 persones i amb previsió de creixement aquest 2018. Com diu Ventura, «treballem per superar les expectatives dels clients: formació contínua del personal, millora dels processos, efectivitat i productivitat».

L'any 2013 Comercial Paperera va rebre el Premi a la Qualitat Lingüística en el Món Empresarial, guardó atorgat per la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec). «Dins un mercat cada cop més global, el matís de proximitat és molt important. Tracte proper al client i oferir una extensa gamma de marques i models a la millor relació producte, preu i servei», argumenta Esteve Valentí.

Actualment, Comercial Paperera disposa d'un magatzem de 2.000 metres quadrats amb un estoc permanent de més de 13.000 referències, un web www.comercialpaperera.com i un punt de venda directa obert al professional i al públic en general a la mateixa seu de Girona.



Conscienciació mediambiental

i reforestació a l'Empordà

L'empresa Comercial Paperera col·labora decididament en el desenvolupament dels criteris de compra verda a les oficines, posant a disposició la selecció de productes Ecopaperera de materials ecològics i reciclats, així com diversos serveis per a l'ambientalització dels espais de treball.

En aquest sentit, des de fa dos anys i en col·laboració amb Tirgi (empresa d'iniciativa social especialitzada en la gestió integral de residus), ofereix el Servei de Destrucció Confidencial de documentació, un servei que engloba els conceptes de privacitat de dades i reciclatge al mateix temps.

També, en el marc d'aquest valor mediambiental, en col·laboració amb Bosques Sostenibles (empresa dedicada a la reforestació), recentment ha plantat 150 arbres dins el projecte de reforestació que es duu a terme en el paratge de la Serra de Rodes al Parc Natural del Cap de Creus.