Oliva Motor agafa les regnes del concessionari BMW i Mini de Girona

El sector de l´automoció mira cap a un futur optimista i ha deixat enrere els anys foscos de la crisi econòmica. L´economia remunta i la venda de vehicles creix any rere any. I en paral·lel també ho fan les empreses dedicades al sector. És el cas d´Oliva Motor, que ha agafat les regnes de l´històric concessionari de BMW, Motorrad i Mini de Martin i Conesa de Girona. «Es tracta d´una incorporació molt important per al grup. Estem bolcant tots els nostres esforços i il·lusions perquè el projecte d´Oliva Motor Girona tiri endavant», explica Carlos Fontana, director general de l´empresa.

Amb una àmplia trajectòria de més 70 anys dins el sector de l´automòbil, el grup Oliva va començar a operar als anys 60 a la ciutat de Reus amb la marca Peugeot. Amb els anys, el grup d´automoció ha crescut absorbint més marques (Citroën, Honda, BMW, Motorrad i Mini) i ampliant la seva difusió més enllà de la província de Tarragona. El mes de desembre passat l´empresa es va posar al capdavant del concessionari oficial de Girona de les marques BMW, Motorrad i Mini.

«L´objectiu de l´adquisició és créixer com a grup i millorar el volum de vendes. En adquirir un concessionari com el Martin i Conesa, amb el prestigi que té aquí a Girona i el seu important volum de vendes de marques tan solvents i importants, el grup agafa més rellevància dins el mercat», explica Fontana. El grup Oliva creix en volum i també en nombre de treballadors. Amb l´adquisició del concessionari gironí, l´empresa ha incorporat una vuitantena de persones, passant dels 250 treballadors als 330. A més, el concessionari passa a estar liderat per Cristina Martin, vinguda de Martin i Conesa i, per tant, amb una àmplia experiència dins el sector gironí de l´automoció.

El concessionari oficial de BMW, Motorrad i Mini està situat, des de l´any 2001, al Polígon Industrial La Maret de Salt. Amb el canvi, les instal·lacions de l´empresa s´han mantingut i s´ha obert una nova sala d´exposició de Mini dins el mateix concessionari de BMW. I també s´han mantingut el concessionari de Figueres i el punt de venda i de taller d´Olot.



Una aposta pels vehicles elèctrics

Un dels canvis més notoris és la incorporació de la venda de vehicles elèctrics. «Ara comercialitzem el BMW i la gamma de cotxes elèctrics de la marca», explica Cristina Martin, gerent d´Oliva Motor Girona. El concessionari compta amb la llicència per vendre aquest tipus de vehicles que tant de prestigi tenen. Es poden trobar l´i8 i l´i3 de la marca BMW. A banda, també compten amb una àmplia gamma de vehicles híbrids, el futur. «Les nostres marques, BMW i Mini, aposten extraordinàriament per aquestes tecnologies sostenibles amb una important inversió», explica Fontana.

Les noves tecnologies han arribat al sector de l´automòbil aconseguint fabricar uns vehicles més ecològics i que, per tant, contaminin menys, com també han millorat la conducció i agilitzat els mecanismes de comercialització. A Oliva Motor Girona, però, aposten pel tracte personal amb els clients. «El nostre objectiu és arribar als nostres clients i donar-los el grau de satisfacció més alt possible, explicant totes les bondats dels nostres productes i fent que la seva experiència a l´hora de comprar el vehicle sigui una experiència molt bona des del moment que entren al concessionari fins que s´emporten el vehicle», explica Fontana.

A banda de la venda de vehicles nous, el concessionari també comercialitza vehicles usats, és a dir, de segona mà o de quilòmetre zero. També compta amb un servei de taller i de recanvis. «Tenim tots els serveis que necessita un vehicle. El taller d´Oliva Motor compta amb un dels índexs de qualitat i satisfacció més alt de tot Espanya», apunta Fontana.



Un any molt esperat

El mercat del sector de l´automòbil porta dos anys de creixement. Les xifres de vendes es van apropant any rere any a les d´abans de la crisi econòmica. Totes les marques estan creixent i BMW, Mini i Motorrad, també. Al mateix temps, aquesta situació òptima ve acompanyada d´unes magnífiques accions comercials i de finançament per a la compra de vehicles que faciliten, ara més que mai, la venda dels vehicles i que les persones puguin comprar el seu cotxe de somni.

Un any òptim per a BMW, que presentarà aquest any nous models. Acaba de sortir el nou BMW X2 i s´espera l´arribada del nou BMW X4 i del molt esperat BMW Sèrie 8.