«Les empreses gironines comencen a introduir-se en la indústria 4.0»

Irontech és una empresa que fabrica Panel PC i monitors industrials amb seu a Girona, on es du a terme tot el procés de confecció dels productes. La companyia compta amb un equip amb més de 15 anys d´experiència dins el sector industrial.



Les indústries gironines aposten fermament per la tecnologia?

Estan començant a introduir-se en la indústria 4.0. Des d´Irontech oferim els Panel PC industrials per a tot tipus d´indústria. Treballem amb sectors com l´alimentari, el logístic, el químic o el naval, entre altres. A més, també fem equips específics per a fabricants.

Com va néixer l´empresa?

L´empresa es va crear al 2013 com a distribuïdora de material d´informàtica industrial. En veure que els nostres clients tenien unes altres necessitats, com podia ser les costumitzacions dels equips, el 2015 vam decidir fabricar els nostres propis equips per tal de resoldre les inquietuds i els problemes del mercat i els nostres clients.

Què els diferencia de la competència?

Actualment som l´únic fabricant nacional d´aquest tipus de productes. Ens desmarquem en oferir un disseny personalitzat per a cada client, centrant-nos en les seves necessitats. Oferim un assessorament prevenda i postvenda, és a dir, acompanyem al nostre client des d´abans de l´adquisició de l´equip fins que ell ho necessiti després de tenir-lo en funcionament. Disposem d´un servei d´atenció al client proper i personalitzat. Els nostres terminis d´entrega són curts, oferim uns costos ajustats i competitius dins el mercat. Darrere de tots els nostres productes, els nostres clients hi troben la feina i dedicació de tot un equip que treballa a una per oferir el millor i la màxima qualitat. A més, per nosaltres és molt important aportar valor social al nostre entorn, i per això donem suport a l´escola BTT Fornells.

Quin és el seu perfil de clients?

Oferim els nostres productes a tot Espanya i part de l´estranger. Aquest 2018 hem bolcat els nostres esforços en dur els nostres productes a fora d´Espanya, concretament al mercat europeu i llatinoamericà. A finals del 2017 vam assistir a una fira d´Alemanya que ens va servir per donar-nos a conèixer i aquest any ja hem engegat negociacions internacionals.

En tot aquest procés, com els ha ajudat BBVA?

Ens ha ajudat a finançar el creixement. Una empresa quan creix, encara que els socis aportin diners, necessita finançament extern i BBVA ens ha ajudat molt en aquest sentit. El tracte, a més, ha estat molt bo. Són uns companys més de l´equip d´Irontech Solutions.

El 2017 van rebre el Premi a l´Empresari de l´Any. Quins són els plans de futur?

El premi és un reconeixement molt important, ja que ajuda a prendre consciència de la gran visibilitat que pot tenir l´empresa des de fora. Els nostres projectes de futur passen per canviar d´instal·lacions, degut al nostre creixement; potenciar l´expansió i la presència al mercat internacional; desenvolupar equips per entorns de seguretat intrínseca (ATEX) i desenvolupar equips per nínxols de mercat específics.