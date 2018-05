«Més de 40 persones han demanat matrimoni a la seva parella als globus de l'Empordà»

La bellesa paisatgística de l´Empordà va empènyer ara fa 19 anys en Joan Viñas, nascut a Fonteta, a crear l´empresa Globus Empordà i oferir l´oportunitat de descobrir el territori des de l´aire.

Quins indrets descobreix el visitant pujat sobre el globus?

El visitant pot veure la Costa Brava des de l´aire com és el cap de Creus, la badia de Roses, el Montgrí, les illes Medes, la badia de Pals i la desembocadura del Ter o del Fluvià; així com els aiguamolls de l´Empordà i els Pirineus. Expliquem als nostres visitants tots els indrets a través d´anècdotes i xafarderies.

Xafarderies... com quina?

Havia de venir en Piqué i la Shakira a volar amb globus abans que la premsa sapigués que estaven junts, és a dir, després que Espanya guanyes el Mundial. Per mal temps, però, no van poder venir.

Han vingut altres persones conegudes a provar l´experiència de descobrir l´Empordà des de l´aire?

Sí, ha vingut en Xavi Hernández, l´exjugador del Barça, i la periodista Núria Bacardit, per exemple.

El vol amb globus s´acompa­nya amb algun altre servei?

El vol amb globus s´acompanya amb un esmorzar de forquilla i un brindis amb cava després de la ruta per l´aire. Moment en què els ensenyem les imatges del vol perquè puguin endur-se un record de l´experiència.

El vol amb globus està dirigit a tot tipus de persones?

Sí, és una experiència que pot gaudir la major part de la gent excepte els menors de cinc anys, les dones embarassades i aquells que pateixen una lesió que no els permet caminar bé.

I és apta per a una persona que té vertigen o es mareja fàcilment?

Sí, jo em marejo anant al darrere d´un cotxe o en vaixell i tinc vertigen i puc pujar al globus tranquil·lament. El globus no fa vertigen. Això es deu al fet que la cistella no té referència amb el terra, i en desplaçar-se amb el vent, la cistella no es mou. Això ajuda a tenir una sensació de seguretat i no sentir vertigen.

Quin tipus de públic busca aquest tipus d´experiència?

Des de famílies fins a parelles. Tenim un globus exclusiu on es pot gaudir d´una hora volant únicament amb la parella, amb intimitat i llibertat. En 19 anys que fa que volem, més de 40 persones han demanat matrimoni a la seva parella als globus de l´Empordà.

Quin és el pròxim pas de Globus Empordà?

Acabem de comprar un globus nou de 14 places, que serà el més gran que tenim. Per poder-lo comprar, hem comptat amb l´ajuda de BBVA, que ens ha ajudat a finançar-lo. Un globus com aquest costa uns 100.000 euros.

I com ha estat el tracte amb BBVA?

Ha estat molt bo. Mai hem tingut cap problema. Tinc molt bon tracte amb l´entitat de la Bisbal d´Empordà. Són molt amables, agradables i atents.