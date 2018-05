«Massa sovint es perden pel camí espectacles de gran qualitat»

El Premi BBVA de Teatre donarà a conèixer dilluns 14 de maig, l´obra guanyadora d´enguany. Les sis finalistes són: Barbes de balena, d´Els Pirates Teatre; Wohnwagen, del Col·lectiu VVAA; Not a moment too soon, de Thorus Arts; Alpenstock, de la companyia Obskené; Amanda T, de la companyia Àlex Mañas i En Cursiva; i #Lifespoiler, de Flyhard Produccions. El Premi està convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes.

Quin és l´objectiu del guardó?

El Premi BBVA de Teatre serveix com a plataforma per a totes les companyies de teatre que, sovint, tenen dificultats per donar a conèixer el seu treball. L´objectiu és donar suport a la creació teatral i incentivar l´ofici.

Això vol dir que els actors, directors i professionals del sector tenen dificultats?

Massa sovint es perden pel camí espectacles d´una gran creativitat i qualitat artística. Obres potents que no tenen cabuda en grans teatres i que malgrat el potencial es queden en sales petites i tenen poca visibilitat.

El Premi BBVA de Teatre és sensible a aquestes necessitats i dóna suport al sector del teatre emergent. El projecte va néixer el 2001 i per tant ja té una llarga trajectòria...

Sí, i n´estem molts contents. El projecte va néixer com a iniciativa de l´Obra Social de l´antiga Caixa Manlleu per donar suport a les companyies de teatre amateur. El 2011 es va obrir a professionals del sector i aposta per les companyies emergents. Des del 2013, el premi és impulsat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA, i s´adreça a companyies residents a Catalunya.

Quantes obres s´han presentat al premi d´enguany?

Un total de 81 obres procedents de companyies de diversos punts de Catalunya. És una molt bona xifra, una vintena més de propostes que el 2017. I a més, la qualitat és alta. El premi és un mirall de l´estat de salut del teatre a Catalunya i , malgrat les dificultats, és molt bo, amb propostes molt creatives.

D´aquestes 81, el jurat n´ha escollit 6 com a finalistes. I d´aquí sortirà l´obra guanyadora. Quin premi s´emportarà?

El Premi BBVA de Teatre al millor espectacle és una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros, que consisteix en 6 representacions a diverses sales del territori, incloent-hi la participació al Festival Temporada Alta 2018. Les cinc obres finalistes no premiades s´enduran 1.000 euros de premi.

De fet, els espectacles finalistes també han passat per diversos escenaris de tot Catalunya, amb la voluntat de donar una dimensió de país al guardó...

Certament. Durant l´abril les sis obres finalistes han pujat a l´escenari dels teatres de Valls, Tàrrega, Torroella de Montgrí, Martorell, Calldetenes i Manlleu.

I ara, la gala de lliurament del premi. Tot a punt per dilluns?

Sí, es farà dilluns 14 de maig a 2/4 de 9 del vespre a l´Atlàntida Centre d´Arts Escèniques d´Osona, a Vic. Es donarà a conèixer l´obra guanyadora del Premi BBVA de Teatre 2018 i es lliurarà el premi al millor actor i a la millor actriu. També es farà un reconeixement especial a una trajectòria professional, que en aquesta edició s´atorga a l´actriu Araceli Bruch. Així com també un reconeixement a una entitat que fa teatre social, com a eina d´integració, i que enguany és per a Espai Teatre.

Suposo que aplaudeix l´aposta de BBVA pel teatre?

I tant! Ens hem de felicitar que una entitat bancària aposti per la cultura. D´aquest esponsoratge ens n´hem de beneficiar perquè el diner públic no sempre arriba a tot arreu, i el BBVA mostra la seva sensibilitat amb el teatre i amb altres disciplines artístiques.