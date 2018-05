«Vam ser la primera empresa de suros a tenir un laboratori propi i un comitè d'innovació»

J.Vigas és una empresa familiar que des del 1887 fabrica taps de suro per a vins tranquils, cava, Champagne i vins escumosos.

És una peça clau el tap de suro per a la conservació del vi?

Fins al dia d´avui, el suro és l´únic producte que ha sigut capaç de donar l´intercanvi d´oxigen amb el vi suficient per donar-li una evolució que permeti la seva conservació al llarg dels anys. I això és gràcies a les moltes propietats d´aquest producte. A part de tot això, estem parlant d´un dels productes més ecològics que existeixen. És reciclable, biodegradable, isolant tant per temperatura com per so i afavoreix la biodiversitat de centenars d´espècies. És un producte únic i 100% mediterrani que serveix i pot servir per a moltes coses i en molts sectors. És un producte que apassiona per la seva singularitat.

Com va néixer l´empresa i en què s´ha convertit ara?

L´empresa la va crear l´oncle del meu besavi i va néixer a la ciutat francesa de Reims, però no va ser fins al 1887 quan es van crear les instal·lacions actuals de J.Vigas a Palafrugell, i per temes familiars es van separar a partir del 1945. Actualment J.Vigas és una empresa de més de 130 anys, amb dues fàbriques a Palafrugell i una unitat de fabricació a Extremadura, uns 60 treballadors, amb unes vendes d´11 milions d´euros i amb més de 700 clients. Hem superat dues guerres i diferents crisis econòmiques i algunes de les millors bodegues del món segueixen dipositant la seva confiança en nosaltres.

Quina presència té J.Vigas en l´àmbit internacional?

Actualment exportem el 60% de la nostra producció. Venem principalment a països europeus com França, Suïssa, Itàlia, Alemanya, Txèquia i Eslovàquia. Però també vam apostar des de fa uns cinc anys per un mercat amb molt de potencial com és el dels EUA i el del Canadà, amb unes vendes actualment d´aproximadament 500.000 euros. També tenim bodegues puntuals a Rússia, Argentina i Líban.

Com us ha ajudat el BBVA en tot aquest procés de creixement?

El BBVA ha estat des del seu inici un banc molt important per a la casa, tenim una relació des de fa molts anys i sempre ha sigut un dels nostres principals avaladors. És un banc sòlid que sempre ha sabut adaptar-se a les circumstàncies de les empreses i sobretot a les dificultats econòmiques mundials. Recordo que durant la crisi del 2008 van ser dels pocs que es van mantenir ferms en l´aposta per finançar els reptes que teníem.

Quin és el pròxim repte de J.Vigas?

Tenim diferents reptes i això és bo. El primer és mantenir l´estatus que ens ha deixat la quarta generació, partim d´un bon lloc. El segon és aconseguir que un producte tan heterogeni sigui el més homogeni possible a base de talent i tecnologia. I el tercer, traduir les bondats d´un producte ecosostenible com el suro al dia a dia de l´empresa. El futur passa per tenir una empresa el més verda possible.

Està en la vostra línia de treball el respecte pel medi ambient?

Fa uns 5 anys vam participar en un projecte de l´Institut Català del Suro, on vam calcular la nostra petjada de carboni. Aquella dada ens va proporcionar una diferenciació important amb els nostres competidors, però també ens va aportar un coneixement molt extensiu i simplificat del nostre impacte mediambiental. Avui, gràcies a aquell projecte, hem implementat tractament d´aigües, reciclatge de residus i estem treballant per implementar com més aviat millor la ISO14000 que fa referència al medi ambient. A part de tot això, l´avantatge de treballar amb un producte com el suro fa que no tinguem residus de producte, tot es reutilitza per nosaltres o per externs, ja sigui com a decoració, energia, aïllant...

Com s´ha adaptat l´empresa al món tecnològic?

Amb una inversió constant i molt estudiada. Estem en un sector on tendim a anunciar màquines miraculoses que després no ho són tant, el repte és diferenciar quines són les que marquen la diferència. Per exemple, vam ser la primera empresa del sector en tenir un laboratori propi, el primer a crear un comitè d´innovació i som els únics, que amb la nostra mida tenim dos cromatògrafs propis que fan més de 30.000 analítiques de TCA a l´any. Es tracta d´un aparell que mesura el TCA (molècula que provoca el mal anomenat gust a suro).