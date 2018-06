Fa més de 30 anys que va néixer la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà per promocionar la llet que es fa al territori. Actualment, el grup s´ha expandit i compta amb socis del Pla de l´Estany, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Pla d´Urgell de Lleida.

Quina és la tasca principal de la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà?

La cooperativa té més de 30 anys i va néixer amb l´únic objectiu de promocionar la llet dels ramaders gironins. És per aquest motiu que l´any 2003, vam participar en la creació de la marca Llet Nostra, juntament amb altres cooperatives. Vam apostar per crear una marca que fos propietat dels ramaders, per no dependre tant de les grans multinacionals que ens compraven la llet. Actualment, més del 80% de la llet de Llet Nostra procedeix de la cooperativa del Baix Empordà.

Quines són les principals mancances que es troben actualment els ramaders?

El principal problema que tenim, sobretot al Baix Empordà perquè és un territori molt turístic, és la dificultat per reformar o ampliar les granjes, ja que estan envoltades de zones turístiques.

Per què és important la unió dels ramaders?

Per poder promocionar-nos. Un dels avantatges d´estar dins la cooperativa és que nosaltres comercialitzem la nostra pròpia llet. El producte va del ramader al consumidor directament. Llet Nostra ha connectat molt bé amb el públic i augmentem les vendes cada any.

En quines altres tasques contribueix la cooperativa?

Actualment participem en els estudis que s´estan desenvolupant a la granja experimental de Monells, impulsada per la Diputació de Girona i IRTA. Es realitzen estudis sobre el benestar animal, l´impacte mediambientals dels purins i l´alimentació de les vaques. Des de la cooperativa aportem informació per a la recerca i la investigació.

I per difondre el sector dels ramaders?

Estem estudiant la possibilitat d´organitzar activitats per divulgar el nostre sector perquè cada vegada som una cooperativa més gran i podem fer més coses. La idea és dur a terme tasques divulgatives sobre la importància de la llet. Actualment, s´està tractant molt malament la llet, dient que és dolenta pel cos quan científicament es demostra que és un aliment bàsic i imprescindible per a la mainada. Això el sector ho està denotant. Tot i que nosaltres cada any augmentem les vendes, sí que és veritat que el sector en general perd consum.

