Així són els habitatges amb consum gairebé nul

Davant aquestes circumstàncies, no són poques les mesures que s´estan intentant prendre des de les institucions públiques, si bé és cert que la realitat és ben diferent, tal com es demostra en el cas de les construccions d´habitatges. «A Espanya s´ha construït molt malament durant dècades, pel que fa a eficiència energètica, especialment durant el boom, ja que la normativa ha estat molt permissiva», explica Jaime Llamas, responsable de House Habitat.

Una normativa que s´ha vist obligada a canviar per poder donar resposta a la nova normativa europea sobre construcció, la 2010/UE/31 –aprovada el 19 de maig del 2010– que entrarà en vigor al 31 de desembre del 2020 i que obliga les noves construccions públiques i privades, encara que siguin Nearly Zero Energy Buildings (NZEB), és a dir, edificis de Consum Energètic Gairebé Nul (EECN).

«Si tenim en compte que dels més de 25 milions d´habitatges que componen el parc immobiliari espanyol, el 60% es va construir abans que entrés en vigor la norma bàsica d´edificació sobre condicions tèrmiques, que data de l´any 1979, o abans que s´apliqués el Codi Tècnic de l´Edificació, la feina que queda per fer és enorme», assegura Toni Escudé Poulenc, arquitecte i prescriptor d´Arquima.

És aquí on entren en joc les cases passives. Una nova modalitat eficient de construcció que està arrasant en altres països europeus i de la resta del món i que a Espanya està tenint cada vegada més demanda, si bé, en l´actualitat, només «unes 70 cases passives estan certificades a Espanya. Però en són moltes més les que no estan certificades», argumenta el responsable de House Habitat.

Fins al 90% d´estalvi energètic

Però, què són exactament les cases passives? Quins són els seus beneficis i per què són molts els experts que consideren que seran les cases del futur? Responsables de House Habitat ens expliquen que es tracta d´habitatges dissenyats i construïts perquè gairebé no es necessiti consumir energia, i la seva característica principal és el gran nivell d´eficiència energètica.

Per a això es dota l´habitatge d´un gran aïllament en parets exteriors i cobertes, cal eliminar els ponts tèrmics, assolir uns elevats valors d´estanquitat del que que envolta l´edifici, disposar de ventilació mecànica amb recuperació de calor, així com utilitzar finestres i portes d´altes prestacions.

Aquestes cases, el concepte de les quals va néixer a Alemanya els anys 90, «són molt recomanables perquè tenen una demanda d´energia entre un 75% i un 90% inferior a la d´un immoble tradicional i, si bé el seu cost de construcció és entre un 3 % i un 8% més car, aquest sobrecost s´amortitza entre els 5 i els 10 primers anys, quan la vida útil d´un edifici és de 50 anys», afegeixen fonts d´Arquima.

Cases passives, el futur de la construcción

Tant Toni Escudé com Jaime Llamas coincideixen a assenyalar que les cases passives seran les cases del futur: «Creiem que el sector de la construcció s´ha d´encaminar cap a aquest tipus de construccions. No es pot permetre que els edificis siguin fonts de contaminació i que malgastin energia com ha passat fins ara. I considerem que han de ser construïdes amb materials sostenibles i saludables, amb la fusta com a protagonista « conclou Llamas.

Per la seva banda, Escudé denuncia que «mentre la majoria dels grans països europeus s´encamina amb rapidesa a promoure que tots els seus edificis de nova construcció siguin de consum gairebé nul, el Govern espanyol no ha procedit encara a definir quines són les característiques d´aquest tipus d´immobles. Brussel·les (Bèlgica), Frankfurt i Hannover (Alemanya), així com la regió austríaca de Vorarlberg, han regulat sobre aquest tema i totes les seves noves construccions es regeixen per les exigències de l´estàndard Passivhaus».