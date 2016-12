Un cotxe bomba s'encasta contra un bus i mata 13 militars a Turquia

n El terrorisme va tornar a colpejar Turquia,ahir, amb un atemptat suïcida contra un autobús civil en el qual viatjaven soldats de permís i que va deixar 13 militars morts i 56 ferits a la ciutat de Kayseri. L'atac es va produir sobre les 08.45 hora local (06.45 a Catalunya) quan un conductor suïcida va fer explotar un cotxe bomba al costat de l'autocar del servei públic de transport a prop del campus universitari d'Erciyes, en una avinguda que acull un complex de casernes militars.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va atribuir l'autoria de l'atac a grups rebels kurds: «Queda totalment clar l'objectiu essencial de l'organització terrorista separatista i de les seves tàctiques i els blancs dels seus atacs: bloquejar Turquia, ficar-li pals entre les rodes, dispersar la seva força i energia», va dir en un comunicat.

El govern defineix com a «organització terrorista separatista» la guerrilla kurda del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), qualificada també com a terrorista per la Unió Europea. El vicepresident del Govern, Numan Kurtulmus, va anar encara més enllà i va atribuir directament l'autoria al PKK: «Hem de tenir en compte totes les possibilitats, però els indicis actuals apunten al PKK», va dir en una compareixença retransmesa per la cadena CNNTürk.

Kurtulmus va assenyalar que el tipus d'explosiu utilitzat en l'atac és semblant al de l'atemptat de la setmana passada a Istanbul, en el qual van morir 44 persones i l'autoria del qual es va atribuir als Falcons de la Llibertat de Kurdistan (TAK), un grup radical escindit del PKK. «Que el nostre poble tingui per segur que castigarem el terrorisme», va advertir per la seva banda el ministre d'Interior, Süleyman Soylu, després d'anunciar que les autoritats coneixen ja la identitat de l'autor material de l'atac. Soylu va assenyalar que la Policia ha detingut a set sospitosos relacionats amb l'atemptat i que hi ha ordre de recerca i captura contra altres cinc persones.

A la ciutat de Kayseri, al centre de Turquia, es troba un dels complexos militars més importants de Turquia, on reben entrenament les tropes que combaten el PKK al sud-est del país i que participen des de l'agost passat en una operació terrestre a Síria. Després de l'atac, la seu del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP) va ser assaltada a Kayseri per un grup de persones que va destrossar i va cremar el mobiliari i va desplegar una enorme bandera de Turquia. La policia va dispersar uns cent manifestants reunits davant de l'oficina del partit que cridaven: «Els màrtirs no moriran, la pàtria no serà dividida».

El Govern turc considera l'HDP, el tercer partit del Parlament, el braç polític del PKK i en les últimes setmanes ha detingut centenars dels seus membres, entre ells diputats i els màxims dirigents de la formació. D'altra banda, també hi va haver atacs contra les oficines Partit Republicà del Poble (CHP) a Kayseri, on una munió va arribar a colpejar a diversos membres de les joventuts del partit que van poder escapar gràcies a un passadís de seguretat creat per la policia. Segons periòdics locals, la policia també va aconseguir evitar un atac contra un dormitori estudiantil on resideixen joves kurds.