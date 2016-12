Cristina de Borbó: «Quines ganes tinc de no tornar a trepitjar aquest país»

n Després de 61 sessions repartides en 164 dies al llarg de sis mesos, entre l'11 de gener i el 22 de juny d'aquest any, en les quals va mesurar cadascuna de les seves paraules en privat, Cristina de Borbó va confessar als seus companys de banqueta dels acusats: «Quines ganes tinc que acabi això per no tornar a trepitjar aquest país», hauria dit després que el judici quedés vist per a sentència, segons una informació publicada ahir pel diari El Mundo. El periòdic cita testimonis presencials que haurien explicat que la Infanta va protagonitzar un comiat protocol·lari i que va marxar amb la intenció de no tornar.

El proper 22 de desembre es compliran dos anys de la decisió del jutge José Castro d'asseure la filla del Rei emèrit al banc dels acusats. Mentre espera sentència, Cristina de Borbó només parla de la seva mare i dels seus fills. Sobretot del gran, Juan Valentín, pel qual reconeix estar molt preocupada per com ha digerit el procés judicial. Però també de la Infanta Elena, de la qual assegura que sempre agrairà el suport que li està prestant en aquests moments. Això sí, ni un sol esment al seu pare i al seu germà entre les seves amistats. D'Iñaki Urdangarin, n'explica que es va dedicar a prestar assessories a empreses i a administracions públiques a través de l'Institut Nóos. «Iñaki va fer la seva feina», insisteix, que la Casa Real va supervisar i aprovar.