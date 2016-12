Detingudes cinc persones que la policia relaciona amb un arsenal de la banda ETA

n La Guàrdia Civil i les autoritats franceses van detenir a cinc persones i van intervenir un dipòsit d'ETA a França amb nombroses armes, explosius i material per fer bombes el qual, segons el Ministeri de l'Interior, la banda volia utilitzar per a «una acció propagandística de lliurament d'armes». El dipòsit va ser descobert divendres a la localitat francesa de Louhossoa, a 30 quilòmetres a l'est de Baiona i a prop de la frontera amb Espanya, en un caseriu propietat d'una periodista del portal bascofrancès Mediabask, que va ser arrestada juntament amb quatre homes. La periodista és Beatrice Molle i els altres dos arrestats són Michel Berhocoirigoiny, expresident de la cambra agrària Euskal Herriko Laborantza Ganbara, i Jean-Noël Etcheverri, del col·lectiu ecologista Bizi, van confirmar fonts de la lluita antiterrorista. Precisament ahir Mediabask va publicar diversos documents en els quals s'ofereixen per ajudar en el procés de destrucció de les armes d'ETA.