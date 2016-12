Iglesias crida a la «unitat» al si de Podem i demana que les idees no generin «blocs»

n El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va fer ahir una crida a la «unitat» del partit quan acabin els debats i les votacions de la II Assemblea Ciutadana, prevista per al febrer. Iglesias va defensar en l'informe davant el Consell Ciutadà (CCE), la direcció estatal del partit, que «els debats tenen la virtut que es poden tancar» i va advertir que «les idees prèvies a l'Assemblea no han de constituir blocs ni corrents ni partits dins del partit irreconciliables».

El consell va concretar l'equip tècnic sobre el qual la direcció de Podem delega l'organització de Vistalegre II. Després de sis hores de reunió, inclosa una trobada bilateral de dues hores entre Pablo Iglesias i el secretari polític, Íñigo Errejón, l'acord fixa que l'equip tècnic el formen set persones. Finalment, els portaveus seran Pablo Echenique i Clara Serra, afins a Iglesias i a Errejón respectivament.

Per part del secretari general completen l'equip tècnic els dirigents Juanma del Olmo i Ana Domínguez . De la seva banda, Errejón ha escollit a Sergio Pascual –destituït com a secretari d'Organització de Podem al març de 2015 per les dimissions en cadena a Madrid– i l'exdirigent per Burgos Pedro Palacio. Per part d'Anticapitalistes hi figura Manuel Garí.