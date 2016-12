L'intens temporal d'aigua i vent a València se salda amb dues víctimes mortals

n Un home d'edat avançada va morir ahir en una cala de Finestrat (Alacant) després de ser arrossegat al mar per un aiguat, segons van informar fonts de la Guàrdia Civil. Els fets es van produir a les 11.13 hores, quan els agents van rebre un avís que alertava que una persona d'avançada edat que, «desobeint l'alerta per pluges», havia sortit a caminar per la cala de Finestrat. Aquesta persona va ser sorpresa per un aiguat que el va arrossegar fins al mar, on se'l va perdre de vista.

Un cop rebut l'avís, es va desplegar un dispositiu de recerca integrat pel servei marítim de la Benemèrita, els Geas, la Usecia i eñs agents locals de Finestrat, que al cap d'uns vint minuts van poder localitzar el cos sense vida de l'home, al mar. La de Finestrat no és però, l'única víctima relacionada amb el temporal: la matinada del divendres al dissabte, un home de 30 anys va perdre la vida després que el turisme que conduïa se sortís de la via i bolqués sobre la sèquia d'un camí rural proper al Grau (Castelló), segons va informar ahir la Policia Local en un comunicat. Tot sembla indicar que el cotxe de la víctima va sortir de la via i va quedar encastat i bolcat sobre una sèquia, que acumulavca més de mig metre d'aigua. Després de la col·lisió, el conductor va sortir de l'interior del turisme per circumstàncies que investiga la Unitat d'Atestats i va caure a l'interior de la sèquia.El temporal que ha assotat la Comunitat Valenciana portava ahir acumulades precipitacions d'entre 100 i 140 litres per metre quadrat a la meitat sud de la regió; les ratxes de vent van assolir fins els 70 quilòmetres per hora. La tempesta va obligar a suspendre el tràfic marítim del port de Sagunt. El Centre de Coordinació d'Emergències informava ahir que, des de l'inici del temporal, havia rebut 700 trucades de telèfon; el nivell d'alerta màxim (taronja) es va mantenir activat al llarg de tot el dia i les autoritats van demanar a la ciutadania que mantingués màxima precaució. La pluja també va obligar a desallotjar 89 caravanes d'un càmping a Benidorm (Alacant).