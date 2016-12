Trump, al costat de Rússia contra la CIA

Donald Trump assumirà la presidència dels Estats Units el 20 de gener enfrontat a les agències d'intel·ligència del país després de desestimar els informes sobre la interferència russa en les eleccions. Abans de la investidura, el Govern de Barack Obama preveu publicar una recerca exhaustiva sobre l'abast dels ciberatacs russos al Partit Demòcrata per afavorir el triomf de Trump el passat 8 de novembre. Obama, que des d'ahir està de vacances nadalenques a Hawaii fins al 2 de gener, ha promès «prendre mesures» contra Rússia per aquests atacs en el mes que li queda com a president.

El seu successor, que tindrà a la seva mà anul·lar o mantenir aquestes mesures, no ha expressat cap ombra de dubte sobre Rússia sinó al contrari: ha carregat contra les agències d'intel·ligència que hauran d'ajudar-lo a governar. «Aquesta és la mateixa gent que deia que Saddam Hussein tenia armes de destrucció massiva (a l'Iraq). L'elecció va acabar fa molt temps amb una de les majors victòries en el Col·legi Electoral de la història. Ha arribat el moment de seguir endavant», va ser la primera reacció de l'equip de Trump a les informacions sobre els ciberatacs. La notícia va saltar el dia 9, quan el diari The Washington Post va publicar que l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) ha conclòs que el Govern rus va interferir en les eleccions nord-americanes no solament per desestabilitzar el procés, sinó per afavorir la victòria del magnat. Rússia nega aquestes acusacions al·legant que no tenen fonament ni hi ha proves, malgrat que les 17 agències d'intel·ligència dels Estats Units comparteixen la mateixa conclusió. Trump, en un moviment insòlit, s'ha situat del costat rus, ignorant la preocupació generalitzada, fins i tot entre importants membres del seu partit al Congrés, sobre la interferència russa en les eleccions.

Ni les últimes revelacions sobre una suposada implicació directa del president rus, Vladímir Putin, en els ciberatacs han fet que el magnat canviï de postura. Obama, en l'última roda de premsa de l'any, va dir el divendres que la seva «esperança és que el president electe (Trump) es preocupi de la mateixa manera (que el seu Govern) sobre aquest assumpte» i que tots dos partits acordin una recerca al Congrés. De moment, Trump no solament no ha expressat preocupació per l'«assumpte», sinó que ha qüestionat la seva veracitat. «Si Rússia, o una altra entitat, estava piratejant, per què la Casa Blanca va esperar tant per actuar? Per què només es van queixar després que Hillary perdés?», va escriure el president electe en el seu Twiter el dijous.

L'argument d'Obama i de tots els estaments del seu Govern durant aquesta setmana ha estat que van haver de mesurar com gestionaven la informació en un moment de recta final de campanya, on, en paraules del mandatari, «tot es mira des de la lent de la política».