Zapatero diu que Susana Díaz representa «la força del PSOE»

n L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va donar suport, ahir, a la secretària general del PSOE andalús, Susana Díaz, perquè representa «la força del PSOE i de guanyar». Zapatero es va manifestar en aquests termes durant l'acte de commemoració dels deu anys de la Llei de Dependència, que va reunir unes 3.000 persones a Jaén. Les paraules «llibertat», «respecte», «unitat», «fraternitat», «optimisme» i «futur» van ser les més repetides tant per la secretària general del PSOE andalús com per l'expresident de Govern en les seves intervencions. L'expresident també es va referir a la celebració del proper congrés del PSOE, per destacar que «sempre que hi ha hagut una gestora, el PSOE guanya les següents eleccions» (va passar al 79 i al 2000») i «així serà ara». Díaz, va dir que «som un partit socialista orgullós del que hem fet però que té moltes pàgines per escriure».