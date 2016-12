Cremen cinc autobusos que havien d'evacuar civils xiïtes

n Cinc autobusos que ahir es dirigien a les poblacions de Fua i Kefraya –controlades per les autoritats– per evacuar els civils assetjats pel grup rebel i gihadista Front de la Conquesta de Llevant -exfilial siriana d'Al-Qaida- van ser cremats i destruïts. L'evacuació dels civils de les dues poblacions situades a la província d'Idleb, havia començat un parell d'hores abans abans de l'incident, que la televisió oficial siriana atribueix als grups «terroristes armats» -terme que utilitza per designar tant els rebels com Daesh o l'antic Front Al-Nusr.

L'evacuació dels civils de les poblacions sirianes de majoria xiïta de Fua i Kefraya va començar paral·lelament a l'entrada de 25 autobusos als barris assetjats a l'est d'Alep, per treure els rebels i les seves famílies.

Aquesta acció es va condicionar al trasllat dels malalts, els ferits i altres civils d'aquests dos pobles, segons un acord aconseguit per Turquia, Rússia i l'Iran. No obstant això, el començament de la sortida dels civils de Fua i Kefraya, prevista per a primeres hores del matí, es va mantenir bloquejada a causa del rebuig inicial del Front de la Conquesta a permetre l'entrada dels autobusos, segons va informar l'Observatori Sirià, de manera que van deixar uns 40.000 civils atrapats sota el fred, segons l'ONU, al costat de 5.000 insurgents.

En els últims dies, milers de persones han estat evacuades del que va ser el bastió opositor, reconquerit gairebé íntegrament per les forces progovernamentals. El procés, però, es va aturar divendres i estava ahir pendent de reprendre. El trasllat dels efectius armats es realiza sota la supervisió de la Mitja Lluna Roja siriana i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR).