Lagarde, condemnada per negligència quan era ministra de França

La directora-gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha estat declarada aquest dilluns culpable de "negligència" en l'exercici de les seves funcions quan era ministra francesa d'Economia pel Tribunal de Justícia de la República, tot i que no haurà de complir pena.

Lagarde no ha assistit a la lectura del veredicte a París i, segons els seus advocats, es troba a Washington, seu de l'organisme que dirigeix ??des del 2011.

L'FMI ?ha anunciat que té previst reunir-se per estudiar les conseqüències de la decisió de la justícia francesa. La inesperada condemna de Lagarde, ja que la Fiscalia havia demanat la seva absolució, obre els dubtes sobre la seva continuïtat al capdavant de la institució multilateral.

Els tres magistrats i 12 parlamentaris que componen la cort han considerat que Lagarde va haver de recórrer l'atribució d'una multimilionària indemnització a l'empresari Bernard Tapie el 2008 i que va ser "negligent" en no fer-ho.

La llavors ministra d'Economia i Finances havia decidit que fos un arbitratge privat qui decidís aquesta indemnització per la venda de la marca esportiva Adidas, que havia estat prèviament confiscada per la justícia francesa. Els tres àrbitres van decidir que l'erari públic desemborsés més de 400 milions d'euros, 45 milions d'ells en concepte de dany moral a Tapie.

Segons el veredicte, Lagarde no va escoltar als membres dels seus serveis que li aconsellaven apel·lar, fet que hauria deixat l'Estat en una situació més favorable per negociar amb Tapie la indemnització.

Amb tot, per la "personalitat" i la "reputació internacional" de Lagarde, els jutges han decidit no imposar-li cap pena i que la condemna no figuri en la seva fitxa d'antecedents judicials, malgrat que el delicte que li imputaven pot ser condemnat fins amb un any de presó exempt de compliment i 15.000 euros de multa.