Maduro estén l'ús dels bitllets de 100 bolívars a Veneçuela per evitar aldarulls

n El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar ahir que prorrogava la vigència del bitllet de 100 bolívars fins al 2 de gener, després que la decisió del govern fa una setmana de treure de circulació el bitllet de major denominació hagi deixat el país curt d'efectiu i hagi provocat protestes violentes i saquejos. Diumenge passat, Maduro va anunciar que el bitllet de 100 seria retirat en el curs legal de 72 hores. Tanmateix, la nova família de bitllets, amb denominacions de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 i 20.000, i de monedes de 10, 50, i 100 bolívars, anunciada per l'Executiu veneçolà per al passat 15 de desembre, encara no ha arribat. Maduro ho atribueix a un «sabotatge internacional» per afectar l'economia veneçolana.

El president veneçolà també va estendre el tancament dels passos fronterers, que havia de concloure aquest diumenge, i que va ser implementat per evitar que els bitllets de 100 bolívars, que havien estat trets del país per grups il·legals, tornessin al curs legal.