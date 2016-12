Mor un home a Múrcia arrossegat per una forta corrent d'aigua

Un home de 40 anys ha mort ofegat a Los Alcázares (Múrcia) com a conseqüència del temporal després de ser arrossegat presumptament per una forta corrent d'aigua i el seu cos ha acabat a la piscina d'un xalet del municipi, on ha estat trobat pels efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME), segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

Els efectius de la UME van trobar el cadàver a la piscina cap a les 11.00 hores mentre realitzaven tasques de rescat en el nucli urbà i revisant cases inundades. Immediatament, els militars de la UME van realitzar la Reanimación Cardiopulmonar fins a l'arribada dels serveis sanitaris del 112, que només han pogut certificar la mort, segons han informat a Europa Press fonts de la UME.