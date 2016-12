Els privilegis de la foralitat

n Ara que el PP està cridat a entendre's amb el PNB per tirar endavant els pressupostos generals de 2017 –una entesa que els nacionalistes bascos han supeditat al grau de «sensibilitat foral» que mostri el Govern–, convindria recordar i aclarir alguns conceptes. La relació financera-tributària entre l'Estat i Euskadi està establerta en el Concert Econòmic Basc. En el cas de Navarra, molt similar, es diu Conveni.

El País Basc gaudeix d'un règim econòmic i fiscal propi des de finals del segle XIX. Durant la dictadura, el règim franquista va retirar a Guipúscoa i Biscaia el seu privilegi recaptador, però Àlaba i Navarra mai el van perdre. Amb la restauració de la democràcia, concert i conveni van quedar inclosos en els seus estatuts d'autonomia.

El País Basc recapta i gestiona tots els impostos excepte els que corresponen a competències no transferides. S'anomena «quota basca» l'aportació anual que la comunitat autònoma fa per contribuir a les despeses derivades de les competències que l'Estat exerceix en exclusiva. Són les partides relatives a Defensa o representació exterior, la Casa del Rei o la gestió de les infraestructures com ports i aeroports.

La base sobre la qual s'aplica es renegocia cada cinc anys, en virtut de la despesa que fa el Govern en cada partida no transferida. L'últim càlcul fixava una contribució del 6,24%. L'últim contingent acordat està pendent de renovació des de gener de 2011. Des de llavors està prorrogat.

El País Basc i Navarra tenen potestat per aprovar normatives fiscals pròpies en gairebé tots els impostos, inclosos l'IRPF i l'Impost de Societats (no l'IVA). Bascos i navarresos paguen menys impostos si els seus governs abaixen els tipus, com així passa. Quan l'economia va bé i la recaptació és més alta, els recursos que manegen aquestes dues comunitats són superiors als de la mitjana de la resta de les autonomies.

Els crítics de la quota basca solen dir que la quantitat que paga anualment Euskadi a l'Estat està «sobrevalorada», quan haurien de dir «infravalorada». És a dir, que hauria d'aportar més, no menys.

L'autonomia financera i tributària de la qual gaudeix el País Basc, unida, segons els seus crítics, a la «infravaloració» de la quota, es tradueix en uns ingressos molt superiors als que obtenen, de mitjana, la resta dels territoris. Així, entre els anys 2011 i 2013, les autonomies de l'anomenat «règim comú» van ingressar de mitjana 2.900 euros per habitant i any, mentre que al País Basc aquesta suma va ser de 4.000 euros i a Navarra de 5.200.

Catalunya no va exigir en el seu dia un concert econòmic com el basc. El 2012, l'expresident Pujol ho va atribuir al fet que en les eleccions de 1977 els catalans van votar majoritàriament partits no nacionalistes (PSC, PSUC i UCD), que rebutjaven aquesta opció. Al setembre de 2012, el llavors president Mas va reclamar un concert econòmic per a Catalunya, sabent que Rajoy li negaria. Amb el pretext d'aquest rebuig, exigit 35 anys després, Mas va llançar el procés sobiranista, que avui és ja una seriosa amenaça de ruptura de l'Estat.