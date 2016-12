Els sindicats amenacen Rajoy de fer més mobilitzacions si no s'avé a negociar

Els sindicats amenacen Rajoy de fer més mobilitzacions si no s'avé a negociar

Els secretaris generals d´UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Ignacio Fernández Toxo, van demanar ahir al Govern i a la patronal que tinguin en compte les mobilitzacions per recuperar els drets perduts i van retreure als empresaris que només pensin en «incrementar més i més les seves arques». Ambdós secretaris van fer les declaracions en acabar la primera gran manifestació per la recuperació de drets, a la que es van sumar més de 20.000 persones segons els organitzadors, 4.000 segons la Delegació del Govern.

Els líders sindicals van remarcar la seva disponibilitat al diàleg social però van subratllar que, de no aconseguir-ho, continuarà el calendari de mobilitzacions. Així mateix, van recordar a la patronal que s´ha de repartir la riquesa i que s´ha d´intentar fer camí cap a un procés de negociació col·lectiu amb un augment real dels salaris.

Durant els parlaments, Pepe Álvarez va recordar al Govern del PP que la majoria dels votants volen canvis, concretament una política econòmica que reverteixi els beneficis als ciutadans i, per això, va exigir una reforma fiscal «a fons» que acabi amb el frau. En aquest sentit, va reclamar que no només els més rics paguin més, «sinó que paguin», però sobretot que hi hagi salaris decents i serveis socials dignes.

L´esquerra hi va assistir

Per la seva banda, Fernández Toxo va subratllar que la mobilització d´ahir era part d´un procés que haurà de culminar amb la recuperació dels drets laborals. El líder de CCOO va recordar que la manifestació se celebrava en un «moment clau», ja que s´està decidint la política pressupostària per al proper any. Així mateix, Fernández Toxo va agrair als partits d´esquerra la seva presència a la manifestació, però també els va exigir que aquest recolzament a la recuperació dels drets laborals i socials el traslladin al Congrés amb iniciatives parlamentàries que siguin capaces de canviar les lleis.

En aquest sentit, a l´inici de la marxa hi havia el líder de Podem, Pablo Iglesias, el líder d´Izquierda Unida, Alberto Garzón, i el portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jímenez.

Amb aquesta manifestació que va discórrer sota el lema «Les persones i els seus drets, el primer, defensa´ls», els sindicats tancaven dos dies en els quals s´havien organitzat més de 60 actes arreu d´Espanya. Amb aquestes mobilitzacions els sindicats volien «pressionar» el Govern per exigir millors pensions, salaris dignes i més qualitat de feina però, sobretot, constatar que el diàleg social que ofereix Rajoy exclou les reivindicacions sindicals.

D´aquesta manera, els sindicats van corroborar el compromís que van anunciar al principi de la legislatura, el qual pretenien desenvolupar entorn al binomi negociació-mobilització. Els sindicats preveuen continuar amb les mobilitzacions i ja han convocat uns actes per al proper dimecres 21de desembre per pal·liar la pobresa energètica.