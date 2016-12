El temporal del Mediterrani segueix amb pluges intenses i problemes de mobilitat

Carretera tallada per les inundacions a Sagunt (València)

n El temporal que afecta el sud-est de la península i les Illes Balears des del divendres a la tarda segueix deixant pluges torrencials que mantenen en alerta taronja sis províncies i, entre altres incidències, estan obligant a tallar carreteres i ports de muntanya a València, Múrcia i Andalusia. Granada, Almeria, Múrcia, Alacant, València i el sud de la província de Terol estan en alerta taronja per aquesta gota freda que no començarà a remetre fins avui a la tarda, de manera que el temps no experimentarà una millora fins demà.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que a les províncies en alerta taronja podrien produir-se acumulacions d'aigua de 150 o fins i tot de 200 litres per metre quadrat en només dotze hores. La pluja ve acompanyada de vent fort de component est amb intervals de molt fort, especialment brusc a la costa murciana, Comunitat Valenciana i Balears. Protecció Civil ha demanat als ciutadans de totes aquestes zones que evitin desplaçar-se amb cotxe durant els episodis de pluja més intensos, que retirin els seus vehicles de zones inundables i que si han d'agafar el cotxe evitin les zones de barrancs.

Reallotjament de minusvàlids

Els serveis d'emergències van evacuar a Oriola (Alacant) unes sis persones amb mobilitat reduïda de les pedanies del Raiguero i la Campaneta, i les van reallotjar en cases de familiars com a mesura de prevenció davant l'entrada d'aigua en els seus habitatges i les goteres.

Segons va informar el regidor de Seguretat i Pedanies, Víctor Valverde, fins al moment «no s'ha procedit a desallotjaments per risc d'inundació», i va assegurar que la situació està «controlada» i que el riu respon «amb fluïdesa a l'espera de possibles pluges torrencials que puguin afectar la zona».

Classes anul·lades

Els ajuntaments de Torrevella, Dolores i Oriola, a la província d'Alacant, han decidit suspendre avui les classes en els seus col·legis i instituts a causa del temporal de pluges, que no està previst que comenci a remetre fins avui, segons ha informat el Centre d'Emergències de la Generalitat. La Junta de Seguretat de l'Ajuntament de Torrevella també ha suspès durant aquesta nit el servei de Transport Públic, degut als problemes de circulació.