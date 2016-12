Un tiroteig entre civils i la policia causa almenys nou morts a Jordània

n Almenys nou persones, entre elles una turista de nacionalitat canadenca, van morir ahir en un tiroteig entre un grup de desconeguts i la policia al centre de la ciutat d'Al Karak (sud de Jordània), segons va informar el Departament de Seguretat Nacional en un comunicat. En la nota, el departament va precisar que les víctimes mortals van ser cinc policies, tres civils, la nacionalitat dels quals no va ser aclarida, i una turista canadenca, encara que no va detallar el nombre de ferits ni d'hospitalitzats. D'altra banda, un portaveu del govern, Mohamed Al-Momani, va assegurar que hi havia gairebé una trentena de ferits, que s'estaven desplaçant a un hospital italià de la ciutat de Karak.

Les fonts de seguretat jordanes van dir que els homes estaven envoltats i que l'intercanvi de trets va tenir lloc quan els policies van intentar arrestar-los. Així mateix, va apuntar que l'operació continua contra els desconeguts que van dur a terme l'atac i que, segons la nota, estarien atrinxerats a la ciutadella de Karak, a uns 120 quilòmetres al sud de la capital de Jordània, Amman. El comunicat no confirma que hi hagi turistes retinguts pels atacants.

El primer ministre jordà, Hani al Mulqui, va confirmar a la Cambra baixa del Parlament la defunció d'alguns «membres de les forces de seguretat» i va especificar que els atacants eren 10 homes fortament armats. Al-Mulqi va anunciar que les forces especials i els policies tenen encerclats els atacants que es refugien dins la ciutadella de Karak.

La ciutadella és un castell construït pels Templaris a l'Edat Mitjana, concretament al segle XII, i és un conegut punt turístic de Jordània, situat al sud de la capital.

Jordània i l'Estat Islàmic

El juny passat, Jordània va ser blanc d'un atemptat amb cotxe bomba prop de la frontera amb Síria en el qual van ser assassinats sis soldats i que va ser reivindicat pel grup gihadista Estat Islàmic (EI). Fins ara, Jordània s'ha mantingut relativament estable i no ha sofert accions terroristes en comparació amb els seus països veïns. Tot i això, està en el punt de mira de l'EI per la seva participació en la coalició militar dirigida pels Estats Units. De fet, els Estats Units haurien fet entrenaments militars en territori jordà per lluitar contra l'EI. L'atac d'ahir no va ser reivindicat per cap grup terrorista.