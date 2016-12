Atropellament múltiple a Berlín

Tragèdia en un mercat nadalenc. Les forces de seguretat alemanyes van detenir el conductor, mentre que el seu acompanyant va morir al lloc dels fets, però a l´hora de tancar aquesta edició es resistien a confirmar oficialment que s´havia tractat d´un atemptat. La policia va demanar als berlinesos que es quedessin a casa i que evitessin difondre rumors i vídeos sobre l´incident per preservar la identitat de les víctimes

Almenys nou persones van morir i una cinquantena van resultar ferides després que un camió irrompés en una zona de vianants amb un mercat nadalenc a Berlín. La principal hipòtesi amb la qual treballen les forces de seguretat és que es tracta d'un atac terrorista, encara que a l´hora de tancar aquesta edició no s'havia confirmat oficialment aquest fet. «Podem confirmar dotze morts i molts ferits. Molts agents estan a Breitscheidplatz per investigar el que ha passat», va assenyalar la policia a través del seu compte oficial a la xarxa social Twitter després d'haver informat prèviament que un camió havia atropellat nombrosos vianants.

El succés es va produir cap a un quart de nou del vespre a la cèntrica Breitscheidplatz, quan el vehicle pesant va sortir de la carretera i es va endinsar al mercat nadalenc. Pel que sembla, el camió va irrompre a la zona de vianants, va circular per un camí entre les parades del mercat ambulant i va acabar estavellant-se contra un gran arbre de Nadal al centre de la instal·lació nadalenca.

El diari Berliner Morgenpost va retransmetre en directe imatges del lloc poc després del succés, on es veia a molta gent a terra ferida o inconscient, mentre arribaven vehicles policials, equips de bombers i ambulàncies. Tant la Breitscheidplatz com els carrers adjacents van ser tallats al trànsit.

El juliol passat, un total de 86 persones van morir a Niça en irrompre un camió en una zona de vianants on s'estava celebrant una festa en un atemptat que va reivindicar poc després l'Estat Islàmic (EI).

La policia de Berlín va informar de la detenció d´«una persona sospitosa» a les rodalies de la cèntrica Breitscheidplatz de la capital i va apuntar que investigava si es tracta del conductor del camió. L'acompanyant que anava amb el conductor en el camió va morir al lloc dels fets. Segons la policia, no hi havia indicis que apuntessin a altres situacions de risc o amenaces a la ciutat.

L'alcalde de la ciutat, Michael Müller, va asseguratr al lloc dels fets que la situació, que va qualificar de «dramàtica», es trobava sota control a primera hora de la nit.

La policia va demanar als berlinesos que es quedessin a les seves cases i evitessin acostar-se a la zona de la Breitscheidplatz per deixar lliures els accessos i facilitar la feina dels serveis de rescat i de les nombroses ambulàncies i vehicles de bombers desplaçats al lloc. En la mateixa línia va instar els ciutadans a evitar difondre rumors i vídeos del mercat nadalenc per preservar la intimitat dels nombrosos ferits i dels seus familiars.

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va mostrar el seu dolor pels morts i els ferits registrats al centre de Berlín. Merkel va estar en tot moment en contacte amb el ministre d´Interior, Thomas de Maizières, i amb Müller, segons va informar el portaveu de la cancellera, Steffen Seibert. El ministre alemany de Justícia, Heiko Maas, va assenyalar que la Fiscalia Federal va assumir la investigació d´aquest atropellament.

L'Ambaixada d'Espanya a Alemanya va habilitar dues línies de telèfon per atendre els ciutadans. A l´hora de tancar aquesta edició es desconeixia la identitat de les víctimes del mortal atropellament. La policia de Berlín també va difondre a través de les xarxes socials un número de telèfon per atendre els ciutadans que buscaven persones desaparegudes.

Un lloc difícil de protegir

Albrecht Brömme, director federal d'Ajuda Tècnica (THW) i cap de l'oficina per evitar catàstrofes, va assenyalar que «en el cas que realment hagi estat un atac terrorista cal tenir en compte que aquest mercat de Nadal és molt difícil de protegir per la seva ubicació. estic impactat». Paral·lelament, el ministre d'Exteriors, Frank-Walter Steinmeier, va assegurar que a darrera hora de la nit no sabien amb certesa el que havia passat: «els òrgans de seguretat treballen intensament per assegurar la zona de l'incident i trobar els responsables».

Recentment hi va haver altres intents de colpejar els tradicionals i concorreguts mercats de Nadal a Alemanya. Divendres passat, segons va informar la Fiscalia Federal, un nen germano-iraquià de només 12 anys va ser detingut per intentar en dues ocasions diferents -26 de novembre i 5 de desembre- atemptar contra alguns mercats de la ciutat de Ludwigshafen.