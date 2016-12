La justícia francesa condemna la presidenta de l'FMI per «negligència»

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, va ser considerada culpable per un tribunal d'haver comès «negligència» el 2008, quan era ministra de Finances de França, però els jutges van al·legar el seu prestigi internacional per dispensar-la de pena. Lagarde, de 60 anys, es va absentar de la lectura del veredicte al·legant compromisos professionals. Es trobava a Washington, on el Directori Executiu de l'FMI es va reunir per analitzar la decisió judicial i el seu futur a la institució.

Lagarde va ordenar el 2007 recórrer a un arbitratge privat per posar fi al contenciós entre l'Estat francès i l'empresari Bernard Tapie, que s'eternitzava en els tribunals des dels anys 90. La justícia havia requisat a Tapie l'empresa d'equipament esportiu Adidas, atribuïda posteriorment a Crédit Lyonnais, que la va revendre per un preu superior al valorat.

Per això, Tapie va exigir una indemnització que va generar un culebró jurídic. Lagarde va ordenar llavors un arbitratge privat en lloc de deixar a la justícia ordinària seguir el seu curs, una decisió per la qual també estava acusada però per la qual ha estat absolta. Però quan aquests tres àrbitres van atribuir un any més tard a Tapie una indemnització que li va costar a l'Estat francès 403 milions d'euros, Lagarde no va interposar recurs, punt on la CJR va trobar que l'exministra es va mostrar negligent.