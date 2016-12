Merkel: «No volem que ens paralitzi la por»

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha assegurat aquest dimarts estar "en xoc i molt trista" per l´atac contra el mercat de Berlín que ha provocat la mort d´almenys 12 persones, però ha fet una crida perquè els ciutadans no es deixin paralitzar per "la por". "Hem de suposar que va ser un atac terrorista", ha dit Merkel en una compareixença en què ha afegit que seria "molt difícil" i "repugnant" pels alemanys, "que acullen refugiats diàriament", saber que l´autor de l´atemptat va arribar al país "buscant protecció i asil". "Trobarem la força per continuar vivint com volem fer-ho a Alemanya, en llibertat, en una societat oberta i unida", ha dit.

"Tot el país està de dol", ha assegurat Angela Merkel, que ha dit que visitarà el lloc dels fets aquesta tarda. "Milions de persones, jo mateixa, ens preguntem com podem continuar vivint amb la idea que, en un mercat de Nadal, puguin passar atacs com aquest. El Nadal és el símbol de la vida i és això el que s´ha atacat. No hi ha una resposta simple", ha admès la cancellera.

"Sé que seria particularment difícil de suportar per tots nosaltres si es confirma que la persona que ha comès aquest crim va demanar protecció i asil a Alemanya. Seria particularment repugnant davant dels molts i molts alemanys que s´han dedicat cada dia a ajudar els refugiats, i també davant de la molta i molta gent que realment necessita la nostra protecció i que s´intenta integrar al nostre país", ha assegurat Merkel.