Mor una persona a Múrcia pel temporal de pluja i vent

El temporal de pluja i vent que afecta des de divendres passat el sud-est peninsular i Balears i que ha causat dos morts, quantiosos danys, desbordament de rius, talls de carreteres i tancaments de col·legis i hospitals començarà a remetre avui al sud-est, però persistirà a Catalunya i Balears. La mort ahir al matí d'un home de 40 anys arrossegat pel corrent fins a la piscina d'un habitatge de Los Alcázares (Múrcia) se suma a l'ocorreguda dissabte passat quan un home d'avançada edat va ser empès per les aigües de la cala de Finestrat (Alacant).

Les pluges, que en només dos dies equivalen ja al 57 per cent del volum de tot un any a Múrcia, van inundar trams a 19 carreteres als municipis de Múrcia, Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Águilas i Mazarrón. Sobre la intensitat de les pluges parlen les xifres, ja que el petit i muntanyós municipi de Beniarrés, a l'interior d'Alacant, va registrar 400 litres per metre quadrat en 72 hores, dels quals 260,4 van caure ahir, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia.