Estat Islàmic reivindica l'atac de Berlín d'aquest dilluns

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat aquest dimarts al vespre l'atemptat contra un mercat nadalenc, aquest dilluns, en el que van morir 12 persones i 48 més van resultar ferides de diversa consideració.

La reivindicació ha arribat hores després que la Fiscalia Federal alemanya hagi informat que l'únic sospitós detingut per l'atac, un sol·licitant d'asil paquistanès, ha estat posat en llibertat aquest dimarts a la tarda. La Fiscalia tenia fins a la mitjanit per enviar a presó el sospitós, que va ser detingut després que un camió atropellés els visitants d'un mercat ambulant nadalenc.

Alemanya viu commocionada per l'atemptat i alarmada per la sospita que el responsable real de l'atac ha fugit i està armat.

Les primeres informacions segons les quals l'autor de l'atemptat va ser detingut la mateixa nit del dilluns a uns dos quilòmetres del lloc dels fets s'han desmuntat amb l'alliberament del jove, quan tan la Policia de Berlín com l'Oficina Federal de Recerca Criminal (BKA) d'Alemanya han reconegut que probablement no era l'home causant de la matança i també la seva alarma davant la possibilitat que l'autor o autors de l'atemptat es trobin fugits i possiblement amb un arma.

El president de la BKA, Holger Münch, ha afirmat que són motiu d'alerta els dubtes sobre el detingut i l'absència de la pistola que es va emprar per matar l'home el cadàver del qual es va trobar en el camió, suposadament un transportista polonès, amb el qual el terrorista va atemptar en el mercat ambulant. "No sabem si es tracta d'un sol atacant, per la qual cosa estem molt alarmats", ha afirmat Münch, mentre que el fiscal federal, Peter Frank, ha avançat que tots els indicis apunten al fet que el "atemptat amb rerefons terrorista" va ser comès per una persona o un grup del que, probablement, no forma part l'únic detingut.

Només se sap amb certesa que, segons els testimonis, una persona va baixar del camió després dels fets i va fugir, però es desconeix "si darrere hi ha més persones", si es tracta d'un grup o si l'autor de l'atac "va ser dirigit i instruït des de fora".