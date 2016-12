Un policia turc assassina l'ambaixador rus a Ankara en venjança pels fets d'Alep

Un policia turc de 22 anys va assassinar l'ambaixador rus a Ankara, Andrei Karlov, mentre aquest inaugurava una exposició fotogràfica, amb crits a favor de la ciutat siriana d'Alep. Segons els testimonis, l'atacant va entrar a la sala cultural d'art contemporani Çankaya d'Ankara, identificant-se com agent de la policia i simulant que la seva tasca era protegir l'ambaixador, qui va fer un breu discurs a l'acte. L'atemptat es va produir en la vigília d'una reunió dels ministres d'Exteriors de Rússia, Turquia i l'Iran a Moscou per intentar trobar una sortida a la situació a Alep, al nord de Síria, i acostar postures per a futures negociacions de pau.

El policia, vestit d'etiqueta, amb vestit negre, camisa blanca i corbata, va disparar contra l'ambaixador per l'esquena i després va cridar diverses vegades «Déu és gran», segons es desprèn d'un vídeo que circulava per les xarxes socials i que va ser confirmat per diversos testimonis entrevistats en els canals de televisió turcs, que van explicar que l'assassí actuava sol i no semblava tenir còmplices dins de l'edifici.

«No s'oblidin d'Alep, no s'oblidin de Síria. Mentre nosaltres no estiguem tots segurs, vostès tampoc sentiran seguretat. Tornin, tornin! Tots aquells que comparteixin aquesta opressió i tortura pagaran per això», va exclamar el policia en turc. «Sé que no sortiré viu d'aquí», va afegir l'atacant, abans d'indicar als assistents a l'acte que no els faria mal i que abandonessin el lloc. Poc després, la policia turca va entrar a la sala i en un tiroteig va abatre l'assaltant.

El ministre d'Interior de Turquia, Süleyman Soylu, va confirmar que l'assassí era un agent que formava part de les forces antiavalots de la policia turca. Nascut el 1994 a Söke, una ciutat a l'oest de Turquia, l'atacant es deia Mevlut Mert Altintas i feia dos anys i mig que era a les forces antiavalots, va confirmar Soylu. La víctima, Andrei Karlov, tenia 62 anys, estava destinat a Turquia des de 2013 i era un experimentat diplomàtic amb més de 35 anys de carrera.

L'assassinat suposa un dur cop per a la cooperació entre Moscou i Ankara en la lluita contra el terrorisme gihadista i la solució del conflicte a Síria. «El crim és, sense cap dubte, una provocació destinada a avortar la normalització de les relacions russoturques i torpedinar el procés de pau a Síria», va dir el president rus, Vladímir Putin. El president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, va coincidir que assassinat és una «provocació que té com a objectiu destruir la normalització» entre els dos països.