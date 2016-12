Aznar s'aparta encara més del PP en renunciar a la presidència d'honor

L'expresident del Govern José María Aznar va trencar la seva tensa relació amb la direcció del PP, partit que va liderar durant catorze anys, en anunciar que renuncia a la presidència d'honor de la formació i que no acudirà al congrés que reelegirà com a líder Mariano Rajoy , tot i que seguirà sent militant. Aznar va anunciar la seva decisió el mateix dia en què el PP presentava la ponència política i d'estatuts que ha elaborat per debatre en el seu conclave i en la qual proposa, entre d'altres canvis, un nou mecanisme de «doble volta» per elegir el seu president.

El president del Govern i del partit, Mariano Rajoy, que es troba a Nova York amb motiu d'una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU, va assumir amb «tranquil·litat» i normalitat la decisió d'Aznar, segons van assegurar fonts de l'Executiu.

Hores després que el vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, exposés en roda de premsa les línies generals d'aquesta ponència, es donava a conèixer la carta que Aznar ha enviat a Rajoy comunicant la seva decisió. Una carta en què en cap moment Aznar admet desencontres amb l'actual direcció del PP, sinó que, per contra, insisteix que la raó de deixar la presidència d'honor es deu al fet que Faes s'ha desvinculat del partit.

Però la veritat és que la seva decisió es produeix només una setmana després que Faes publiqués una anàlisi molt crítica amb la política del Govern i del PP davant el debat sobiranista català en la qual fins i tot retreia al seu partit les «mancances» demostrades davant aquest assumpte.

Aquell article de Faes ha estat l'últim episodi d'una llarga llista de discrepàncies i topades entre Aznar, la seva fundació i la direcció actual del partit, i que es produeix a més quan es mantenia la incògnita de si l'expresident acudiria al congrés estatal dels populars.

Encara que des de Nova York fonts de l'Executiu van assegurar que Rajoy s'havia pres amb tranquil·litat i normalitat la decisió d'Aznar, diverses fonts de la direcció del PP van admetre que no s'esperaven aquest anunci de l'expresident, que en qualsevol cas tampoc els sorprèn donada la relació que mantenien les dues parts.

Abans de conèixer-se la notícia, Fernando Martínez-Maillo contestava davant els periodistes a una nova pregunta sobre Aznar, i assegurava que el president d'honor del partit no necessitava invitació per acudir al congrés estatal de febrer. Maillo va fer aquesta reflexió en una compareixença en què va presentar les línies mestres de la ponència política i d'estatuts del partit, que millora la participació interna per elegir el líder del PP encara que sense arribar a celebrar primàries.

Es tracta d'un mètode que va definir de «doble volta», que permet als militants votar però dóna l'última paraula als compromissaris. Consisteix en una primera fase en què els afiliats -que han d'inscriure's per a cada procés- voten entre els candidats, i després els compromissaris trien al congrés entre els dos candidats més votats.

En cas d'aprovar-se al congrés estatal del PP, la «doble volta» servirà per elegir els líders autonòmics i provincials dels posteriors congressos que han de celebrar-se a tot Espanya, però no per reelegir Rajoy, únic candidat.