Berlín i la violència

L´articulista del Diari de Girona Pau Morata va estar fa pocs dies al mercat nadalenc on es va produir l´atemptat de dilluns i explica que es tracta d´una zona de la capital alemanya molt turística i que no estava especialment vigilada per la policia. Destaca el seu ambient acollidor i alegre, precisament quelcom contra el qual va voler atemptar l´autor

L´atemptat comès en una de les zones més cèntriques i plenes de turistes de Berlín té similituds amb el que es va produir a la ciutat francesa de Niça fa uns mesos. Hi ha subtils diferències, però en tots dos casos l'objectiu sembla haver estat clar: descarregar una violència inusitada com la que comporta un vehicle industrial de gran tonatge llançat a una velocitat notable contra els cossos de persones desconegudes que participaven en actes lúdics i festius. Com a espectadors en el cas francès i com a participants de la festa d´un mercat nadalenc en el segon cas. Un dels mercats nadalencs que tenen segles de tradició en les ciutats del centre d´Europa i que atreuen estrangers i els mateixos alemanys de ciutats diferents, com succeeix en els cèlebres que tenen lloc a Dresden i a Leipzig.

Fa pocs dies -el divendres 9 d'aquest mes- vaig estar al Weihnachtsmarkt (mercat nadalenc) de Berlín, on dilluns va succeir la brutal càrrega del camió contra els qui estaven en ell. Vaig passar per ell abans i després d'anar a un concert de la Filharmònica de la ciutat, dirigida per Christian Thielemann i amb Gidon Kremer com a solista al violí. Vaig fer d'improvisat guia a la persona que m'acompanyava en un viatge la destinació final del qual era Leipzig.

Berlín és una ciutat a la qual he hagut de viatjar molt per feina, perquè és la seu de la fira de turisme més important del món, ITB, i poques vegades per lleure. Però tot i això la conec bé. El meu primer viatge va ser el 1973. Llavors estava dividida en dues zones -encara quedava Mur per més de setze anys- i passar a la part oriental no va ser senzill. Les impressions d'aquell viatge no s'esborraran mai en els meus records, malgrat els anys que ja han passat.

En aquest últim -per ara- viatge d´aquest mes, el primer que vam fer, per proximitat a l'hotel, va ser caminar per la Kurfürstendamm fins arribar a les ruïnes de l'església en memòria de l´emperador Guillem, la nova església al seu costat i el mercat nadalenc situat just entre tots dos edificis. Després de visitar la capella en la qual s'ofereix una informativa exposició sobre l´evolució històrica de la desafortunada església, vam fer el que fa la majoria dels qui van als mercats nadalencs: tafanejar envoltats de gent el que oferien a les casetes a l'anada cap a l´auditori i després del concert menjar la típica salsitxa i beure el no menys típic vi calent i cervesa en una de les casetes que encara romanien obertes.

L'ambient que un experimenta i veu en altres persones en els mercadets nadalencs no és fàcilment descriptible. Però val a dir que és acollidor, alegre, amable, cordial, simpàtic... I contra tot això se suposa que va voler atemptar l'autor de la matança del dia 19. Després d´assabentar-me del fet vaig escoltar en alguns mitjans de comunicació televisius que a Berlín i les seves zones més turístiques hi havia grans mesures de seguretat per prevenció d´atemptats. Però com a testimoni ocular uns dies abans puc dir que no ho comparteixo: ni els dies 9 i 10 ni el dia 13 vaig veure policies uniformats, sinó al contrari, menys policies i cotxes de policia que en altres ocasions. Ni en els monuments, ni en els carrers i places, ni en les estacions de tren i de metro, ni a l'aeroport. Vull suposar que possiblement hi devia haver més policia sense uniforme perquè precisament em va cridar tant l'atenció l´absència dels típics cotxes i uniformes de la Polizei que així ho vaig comentar a qui m'acompanyava.

I acabo amb una invitació als qui desitgin viatjar a Berlín i no hagin estat mai en aquest luctuós punt neuràlgic on es troba el mercat nadalenc i que són les ruïnes de l'església en memòria del kàiser Guillem, la destrucció de la qual es va iniciar el 23 de novembre de 1943 i va concloure els últims dies de la guerra. Des de fa anys està agermanada amb la catedral anglesa de Coventry, que havia estat destruïda al novembre de 1940 pels bombardejos aeris alemanys i que va inspirar Benjamin Britten a compondre el seu Rèquiem de Guerra com a al·legat contra la violència extrema de la passada segona guerra mundial. Coventry comparteix amb Berlín la seva Creu de Claus, davant les quals molts britànics i alemanys preguen una oració cada divendres en pro de la reconciliació i contra la violència tot recordant els milions de morts de guerra que va haver-hi en tots dos costats. Des d´ara a Berlín hi haurà una pregària més per les víctimes del dia 19.