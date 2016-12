El Congrés obre la via perquè el TC deixi de poder suspendre càrrecs públics

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar la presa en consideració d'una proposició de llei del PNB per derogar la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional per la qual es faculta aquest tribunal a suspendre o sancionar càrrecs públics que desobeeixin les seves resolucions. Els vots del PSOE, d'Units Podem i de les formacions nacionalistes van superar el rebuig del PP i de Ciutadans i van permetre posar en marxa el procés per derogar la reforma de la llei del TC aprovada el 2015, en plena expansió del desafiament sobiranista català, gràcies a la majoria absoluta que llavors tenia el PP.

L'alt tribunal va avalar la constitucionalitat d'aquesta norma en una sentència recent (encara que amb tres vots particulars), que li concedeix potestat per obligar a acatar les seves resolucions mitjançant l'adopció de mesures cautelars i, singularment, la suspensió en l'exercici de les seves funcions als alts càrrecs que el desobeeixin.

Per contra, es va rebutjar una iniciativa amb idèntic objectiu presentada pel PDECat, atès que en aquest cas els socialistes van preferir abstenir-se i no es van aconseguir els vots suficients per passar el filtre del Congrés.

La iniciativa del PNB pretén també derogar l'anterior reforma d'aquesta llei, la que va recuperar el recurs previ d'inconstitucionalitat en les reformes estatutàries, però en aquest apartat no tindrà èxit, ja que els socialistes no estan d'acord i ja han anunciat que presentaran esmenes per eliminar-la del text.

Els portaveus que es van manifestar a favor de la presa en consideració van destacar que la reforma converteix el Constitucional en un tribunal polític i l'utilitza per por al debat sobiranista en català. Un repte que van posar sobre la taula tant Lourdes Ciuró (PDECat) com Ester Capella (ERC), que van tancar les seves respectives intervencions amb un missatge clar: «O referèndum o referèndum».

L'impulsor de la proposició de llei, Mikel Legarda, del PNB, va advertir de les «greus conseqüències» que pot tenir l'aplicació d'aquesta llei si no és derogada, conseqüències «desconegudes» fins al moment i una «hecatombe jurídica i política» si se suspèn a un càrrec públic elegit a les urnes sense que hi hagi un procés penal.

Va rebre el suport del PSOE, atès que, en paraules del seu diputat Gregorio Cámara, considera que la reforma va ser innecessària i una «gran irresponsabilitat» amb motiu de les últimes eleccions catalanes.