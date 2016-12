Iglesias avisa que no seguirà liderant Podem si el seu projecte surt derrotat

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va advertir que no podria seguir sent el secretari general de la formació si el projecte polític que defensa surt derrotat en l'Assemblea Ciutadana de febrer, perquè creu que és imprescindible vincular les idees a les persones que les defensen. «Si el document d'estratègia política més important que presenta el meu equip i el meu projecte surten derrotats, jo no puc ser secretari general i això no cal dramatitzar-ho. No ha deser cap problema, però les persones han d'estar vinculades amb les seves idees», va explicar Iglesias. En el tercer dia de la consulta als inscrits de Podem per decidir el sistema de votació en la futura assemblea de Vistalegre II, el líder de Podem va tornar a defensar que el debat d'idees ha d'estar vinculat a les persones, al contrari del que planteja la proposta del número dos, Íñigo Errejón, de qui va assegurar que «en cap cas» serà rellevat.

Per part seva, Errejón va advertir que està disposat a defensar les seves idees i el seu projecte per al partit i assumir «totes les conseqüències», malgrat que és conscient que en el sector «pablista» hi ha qui considera que presentar una proposta alternativa a la del líder del partit ha de comportar un «càstig».