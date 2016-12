Rússia, Turquia i l'Iran acorden rellançar el procés de pau a Síria

n Rússia, Turquia i l'Iran van acordar rellançar el procés de pau sirià sense comptar amb Occident, i el seu primer pas seria propagar l'alto el foc a Alep a tot el país àrab. «Hem consensuat una declaració conjunta amb mesures dirigides a rellançar el procés polític per tal de posar fi al conflicte sirià», va afirmar el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov. A més de comprometre's a separar les milícies rebels dels grups gihadistes, estan disposats a forjar un acord de pau entre el règim de Bashar al-Assad i l'oposició armada siriana, i ser garants del seu compliment.

Les consultes a tres bandes a Moscou entre els ministres d'Exteriors i Defensa van estar marcades per l'assassinat dilluns a Ankara de l'ambaixador rus, Andrei Karlov, que va ser tirotejat per un policia turc en venjança pel paper rus a Alep. Malgrat l'assassinat, el primer d'un ambaixador rus a l'exterior en gairebé un segle, Moscou va decidir seguir endavant amb la reunió, que el ministre d'Exteriors turc va qualificar de «decisiva» per al futur polític de Síria.

Després del fracàs de l'última iniciativa de pau russo-americana, el Kremlin va decidir donar l'esquena a Occident i treure del mal pas les negociacions de Ginebra, estancades des d'abril passat, amb l'ajuda dels principals aliats de Damasc (Iran) i l'oposició siriana (Turquia).

Per part seva, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va posar Síria com a exemple de col·laboració entre els dos països, tot i que la guerra civil al país àrab ha estat el principal punt de fricció entre Moscou i Ankara. «Comparteixo la mateixa opinió que el president rus, Vladímir Putin, que la nostra creixent col·laboració, principalment a Síria, no quedarà arruïnada. No deixarem que es faci malbé la nostra relació», va dir.

En un altre ordre de coses, l'autor del tiroteig que va tenir lloc dilluns en un centre islàmic de Zuric era un suís de 24 anys amb arrels ghaneses que havia matat un dia abans un amic seu. L'home es va suïcidar poques hores després del tiroteig a la mesquita.