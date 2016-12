Segresten un treballador espanyol de la Creu Roja al nord-est de l'Afganistan

n Les forces de seguretat afganeses han iniciat una operació per intentar trobar el treballador del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) segrestat dilluns al nord del país i del que ahir es va confirmar oficialment la seva nacionalitat espanyola. El cooperant, identificat com a Carlos, va ser segrestat dilluns quan viatjava en cotxe per la conflictiva província de Kunduz al costat d'altres companys del CICR, una acció de la qual els talibans s'han desvinculat i que ara investiguen les autoritats afganeses i espanyoles.

El portaveu de la Policia per al nord-est de l'Afganistan, Mahfuzullah Akbari, va confirmar que l'ostatge «és espanyol» i va detallar que va ser segrestat al llogaret de Hussain-Khil sense que es coneguin de moment els motius del segrest ni la identitat dels autors.

Les autoritats afganeses estan centrant els seus esforços en obtenir informació d'intel·ligència que els permeti determinar la «ubicació exacta» del cooperant i «identificar els captors», el que donaria pas a la fase d'alliberament, va informar el portaveu de la Policia de Kunduz, Hijratullah Akbari.

Com sol succeir amb aquest tipus d'accions, generalment dirigides a obtenir rescats, cap grup insurgent ha reclamat la seva autoria i els talibans fins i tot s'han desvinculat d'ella aplaudint la tasca que l'ONG realitza al país. «El segrest d'un treballador de Creu Roja a la província de Kunduz no té res a veure amb els nostres mujahidins», va explicar el portaveu talibà Zabihullah Mujahid.